Moria Casán junto al Pato Galmarini y los Massa

Aunque ninguno por ahora pronuncia la palabra amor, el sentimiento es cada vez más intenso. Así, sin rótulos ni títulos que definan la fuerte relación que los une desde hace más de seis meses, Moria Casán y Fernando Galmarini (79) –“Galma” como ella lo llama– apuestan sin apostar por más. Por una comunión intelectual, política, amistosa y sexual, como también ella lo confiesa.

“Entre nosotros hay conexión, electricidad y no sólo piel… ¡Estamos ensabanadísimos!” Siempre para adelante, “¡Pa’ atrás ni pa’ tomar impulso!”, repite Moria. Y, sin planearlo, día a día se fue quedando un poco más en la casa del político. Mañanas de desayunos juntos, de caminatas por San Isidro, de acompañarlo a sus partidos de tenis, de cafés compartidos, de almuerzos de domingo en familia, fueron cambiando su rutina y llevándola a una vida con costumbres muy diferentes a las suyas.

“Vivo el momentismo absoluto con una energía renovada. ¡Siento que es mi nueva adolescencia! Porque como dije hace unos meses a CARAS, yo estaba preparada para esta nueva era que tiene que ver con la renovación y creatividad. Con el ser cada vez más genuinos… Por eso hoy me siento con la polenta, el empuje de la adolescencia pero con la sabiduría del haber vivido. Es una era evolutiva, con cuerpos atemporales. No hay edad. Yo sabía lo que se venía y por eso siento que soy elevada, predictiva… Sabía todo lo bueno que me iba a pasar”, exclama con un brillo nuevo, con un aura limpia y con un espíritu abierto a todo lo que la vida le ofrece.

La aparición de “Galma” cambió radicalmente sus planes. Por primera vez en su vida siente que planea con otro pero sin mimetizarse. Y, por primera vez también, comparte rutinas familiares que antes resultaban impensadas. Así, rápida y naturalmente, se sumó a las costumbres de los Galmarini-Massa, una familia muy unida. Comidas y largas sobremesas se sumaron a su rutina con Malena (46), Bernardita, Socorro, Sebastián y Martín Galmarini. Además, obvio de Sergio Massa (49) y sus hijos Milagros “Mili” (18) y Tomás, “Toto”, (16). Con ellos, en particular entre los cinco hijos y once nietos de Fernando, entabló una entrañable relación. La noche del viernes 1º de octubre Moria cumplió con su función de “Brujas” en el Teatro Multitabaris Comafi y al finalizar ya la esperaba un auto para llevarla hasta Tigre. En el “Teatro Municipal Pepe Soriano”, de Benavídez, la función especial “Moon ay Ki”, una alegoría a la luna, bajo la dirección de la profesora Jorgelina Mellia retrasó unos minutos su estreno. El pedido especialísimo fue de una de sus bailarinas, Mili Massa, quien entabló una excelente relación con la “novia” de su abuelo.

“La Luna es mi guía, mi referente, mi centro… Me mueve su energía y camino bajo su luz… Soy mujer que danza con la Luna. Su fuerza creciente es mi fuerza, su sabiduría llena me acoge, me siento plena, su magia menguante es mi protección, su oscuridad mi secreto más profundo… Mujeres, Diosas, Doncellas, Madres, Hechiceras, Brujas… Todas en mi… Todas en nosotras…”, el romántico texto que acompañó el debut en Danza Contemporánea de Mili, quien estudia Clásico desde pequeña. En primeras filas, Malena sostenía un gran ramo de flores para su hija que bailó maravillosamente llevando a la emoción a toda su familia.

“Fue una alegoría de mujeres empoderadas. Una participación de Mili increíble porque la danza es una disciplina prusiana que implica horas y horas de trabajo sin descanso. Lo disfruté muchísimo y luego nos fuimos todos a comer a Tigre Juniors y fue un placer vivirlo en familia. ¡Ya estoy engalmarinada! ¡Con Pato estamos genial disfrutando del momentismo absoluto y de nuestra nueva adolescencia”, contó Moria Casán quien fue recibida con amor y cariño por su nueva familia Galmarini-Massa.