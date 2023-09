Multitudinaria e hiperrealista: así es "Muchachos, la película del Mundial", el documental definitivo de Qatar 2022

"Muchachos, elijo creer" es un largometraje documental que relata la hazaña de Leo Messi y la Selección Argentina que logró traer la Copa del Mundo de vuelta al país. Dirigida por Jesús Braceras, conocido por sus trabajos en Monzón y Barra Brava, la película está tejida con una serie de conmovedores testimonios narrados por el escritor Hernán Casciari.



Su estreno en todos los cines del país está programado para el 14 de diciembre de 2023, marcando la conmemoración de la obtención de la tercera estrella en la historia de la selección argentina en Qatar 2022.

En este film se explora el camino del héroe de personas comunes que, a base de puro esfuerzo y constancia, lograron su objetivo máximo.

Cómo es "Muchachos, la película del Mundial"

“La intención fue armar un dream team para poder crear una experiencia cinematográfica que esté a la altura de la fiesta que será el 18D, cuando se cumpla un año de la obtención del título festejado por gran parte del mundo. Queremos revivir en la pantalla grande esos 30 días de emociones inolvidables”, destaca uno de sus productores, Agustín Bossi.

A través de material nunca antes visto y la participación de aquellos que se volvieron virales, la película también se propone destacar a los héroes anónimos que jugaron un papel crucial en la odisea de la "Scaloneta".



Desde una científica que realizó rituales contra el arquero polaco en el CONICET hasta el lado desconocido del famoso "Bobo" Weghorst, "Muchachos" busca que cada gol sea celebrado en la sala de cine con la misma pasión que en el momento original.

Más allá de ser un documental, este largometraje es una experiencia cinematográfica que permite revivir, desde una perspectiva única, todo lo que atravesó el país: risas, casualidades, desgracias, causalidades, dolor y alegría. Es la mejor final en la historia de los mundiales y la celebración popular más grande jamás vista en el país.



La producción de Pampa Films, con el sello inconfundible de hermanos Pol y Agustin Bossi y su padre Pablo muestra todo el recorrido a través de una amplísima cantidad de material de archivo que dará la posibilidad de ver el Mundial más emocionante de la historia desde cientos de puntos de vista en lo que dura un partido. Los 36 años de persecución de una tercera estrella comprimidos en una experiencia que dejará sin aliento a más de uno.



“La idea es que las salas de cine, que son el lugar con más herramientas para permitirnos poder volver a sentir todo lo que nos pasó durante el Mundial de Qatar, se vuelvan microestadios. Ese templo, de pantalla gigante y sonido en altísima calidad, es lo que va a permitirnos poder revivir y repetir esas sensaciones que parecen inolvidables pero pueden haberse perdido entre tanta euforia”, explica el director Jesús Braceras (Barra Brava - Amazon -, Monzón - Netflix).

“Pero ya sabemos que a la mejor hinchada del mundo no hay forma de callarla, así que la preparamos para que se pueda ir a la sala a alentar”, agrega Braceras. “Todo eso tenía que estar hilado por una voz narradora que fuera experta en transmitir sentimientos”, dice Pol Bossi sobre la pluma de Hernán Casciari, a cargo del relato sobre este camino a la gloria.



El equipo de guión cuenta además con la participación de Ernesto Tenembaum, cuya lupa periodística atraviesa todo lo sucedido ya no sólo a nivel deportivo, si no social.

“No se puede pensar en la Selección Argentina sin su gente, sin sus muchachos y muchachas. Por eso, a las miles de cámaras que registraron cada jugada, estamos sumándoles las reacciones de la hinchada. Pero ya no solo las de Lusail, sino de esos estadios domésticos que se armaron en cada living. Entre amigos, amigas, familias y vecinos. De visitante, para los argentinos que tuvieron que verlo lejos de casa porque les tocó esta vuelta estar afuera. Y por supuesto a los que lo vieron local, para los que pudieron vivirlo en nuestras tierras”, comenta Eddie Fitte, otro de los productores de la película (El Comandante Fort - Star+).

“Si hay algún hincha de la selección que se haya grabado mirando algún partido, lo queremos ver. El partido no solo se juega en la cancha, se juega en cada cábala, en cada asiento que se respetó, en cada palabra que no se dijo, en cada ritual que siguió a rajatabla. Por eso, estamos esperando esos videos con una convocatoria que busca aquellas grabaciones de reacciones. Si están horizontales y la mejor calidad que se pueda, mejor… pero la verdad es que no nos queremos perder nada”, destaca el productor sobre la búsqueda de videos que a la vez construirán una placa de créditos de muchachos y muchachas que participaron de la película.

Cuándo se estrena "Muchachos, la película del Mundial"

La película tiene como fecha prevista el 14 de diciembre, a tan sólo días del ya denominado "18D", el aniversario del día en el que Argentina se consagró campeón.



“El documental definitivo sobre la gesta de Qatar se estrenará la semana del 18 de diciembre, pero no solamente para festejar el primer año de la Copa, sino para que haga el mismo calor, y para que el aroma del inicio del verano nos devuelva la taquicardia”, agrega Casciari.

Dicen que recordar viene de recordis, que significa volver a pasar por el corazón. "Muchachos" busca dos cosas: primero, que los cines de Argentina exploten de felicidad. Y segundo… ¡Francia!