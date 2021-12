Nicole Neumann estalló de furia contra Mica Viciconte

Nicole Neumann, quien pasó la navidad junto a la familia de su novio Manuel Urcera y lejos de sus hijas, estaría sacando chispas. No, no se trata de una infidelidad por parte de su pareja o una traición de su mejor amiga. El motivo de su malestar sería por la cantidad de fotos que subió la actual novia de su ex Fabián Cubero, Mica Viciconte, junto a sus pequeñas Indiana, Allegra y Sienna.

Cuando parecían haber quedado en el olvido todos los conflictos entre las blondas, surge una nueva razón para enojar a la top model. Es que ya en sus posteos contó lo difícil que le resultaba estar lejos de sus hijas en navidad, así que todo indicaría que verlas tan felices tocando la panza de Mica Viconte, no le sumaría una alegría. "Se están pasando" habría dicho Nicole Neumann haciendo referencia a la cantidad de imágenes que la pareja está publicando con las niñas desde las playas de Brasil.

Indignados, los fans de la novia de Manuel Urcera comenzaron a dejar en las redes de la embarazada comentarios en su contra. "Que mina provocadora!!", escribió una de ellas. "Por dios esta mina nunca las quiso a las nenas y ahora se hace la buenita", opinó otra.

Por el momento, todo indicaría que Nicole Neumann no tendría pensado arremeter legalmente a su ex y la participante de MasterChef Celebrity. Habrá que esperar si se viene un nuevo capítulo.

Nicole Neumann admitió que extrañó a sus hijas en navidad.

El álbum de fotos de Mica Viciconte

La participante de MasterChef Celebrity, que está transitando su quinto mes de embarazo a la espera de Luca, su primer hijo junto a Fabián Cubero, se tomó unos días de descanso junto a su pareja y las tres hijas de él, fruto de su relación con Nicole Neumann. “Sus hermanitas sintiendo a @lucacubero. Hermosa familia”, escribió Mica Viciconte en Instagram en donde se la puede ver muy sonriente.

“Estamos muy contentos. Siempre tuvimos como proyecto buscar un hijo. Creíamos que era el momento indicado y por suerte llegó bastante rápido y en el momento más importante de la pareja”, le dijo Fabián Cubero a CARAS semanas atrás. “Estamos consolidados y también muy ansiosos con la llegada de Luca. Yo con las nenas estoy súper embobado. Mis hijas son increíbles y con ellas tengo una relación extraordinaria, las adoro, pero también fue lindo saber que venía el varoncito", agregó el ex de Nicole Neumann.

Mica Viciconte con las hijas de Nicole Neumann

"Creo que este bebé llega para afianzar aún más la familia y fortalecer la pareja. Es un momento lindo de la vida, después de cinco años de amor. Siempre fui muy presente como papá, con la rutina del baño y muy pendiente de atenderlas. No necesito dormir mucho tiempo (ríe) Así va a ser con Luca. A Mica la veo como una madraza tremenda, excelente y muy protectora”, aseguró el futuro papá.