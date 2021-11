Nicole Neumann habló por primera vez del embarazo de Mica Viciconte

Nicole Neumann habló por primera vez del hijo que espera Fabián Cubero con Mica Viciconte.

Más allá de las diferencias, la modelo tiró buena onda a la pareja y sorprendió con su declaración. "Les deseo lo mejor, siempre un bebé es bienvenido. Si el padre de mis hijas está feliz, mis hijas que son lo más importante de mi vida van a estar feliz”, dijo en Intrusos.

Nicole Neumann se mostró relajada en sus declaraciones a pesar de que las versiones apuntaban que no le había caído nada bien esta novedad. El día después de que Mica Viciconte confirmara la noticia en Masterchef, Nicole sorprendió con un sugestivo post en Instagram.

"Gracias por lo que soy, gracias por lo que hay en mi vida, gracias por todo lo que se fue, gracias por las nuevas oportunidades, gracias por mi salud, gracias por cada experiencia", fue el mensaje que Nikita decidió compartir en medio de la confirmación.

El mensaje de Nicole Neumann después de que Mica confirmara su embarazo.

Cuál fue la reacción de Nicole Neumann según Mica Viciconte

Mica Viciconte también dio su versión sobre la actitud de Nicole Neumann cuando se enteró de su embarazo.

En un móvil con "Cortá por Lozano"Mica contó si le había llegado "algún mensajito de la señora Nicky". Sin vueltas, Viciconte contestó: "No, no, nada, nada. No pasa nada, yo estoy contenta y me parece que es lo importante".

Mica Viciconte junto a las hijas de Nicole Neumann y Cubero.

En esa misma nota, la participante de Masterchef se refirió a su vínculo con las hijas de Nicole Neumann. “Vivo con tres nenas. Algún día se sienten mal, otro día tocan la puerta o tienen miedo”, contó Mica Viciconte sobre su cotidianeidad.

Luego, habló del aprendizaje que deja esta convivencia para su futura maternidad. "Aprendí algunas cosas que pueden suceder”, contó.