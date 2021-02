Pablo Massey fue denunciado por abuso sexual ante la Justicia

Días atrás, Trinidad Benedetti denunciaba por abuso sexual al chef Pablo Massey con quien había trabajado en su restaurante, La Panadería de Pablo, hace ya algunos años. La denuncia pública desde su cuenta de Instagram se volvió viral y ahora ya se tramita ante la Justicia.

Luego de que el abogado del cocinero avisara que la pastelera iba a tener que responder en una causa por injurias, Benedetti de 24 años se presentó en la Fiscalía de Género deVicente López y denunció formalmente al empresario gastronómico.Así se lo confirmaron fuentes judiciales al diario Clarín.



Según se pudo saber, la causa quedó en manos de la Justicia, más precisamente, de la fiscal Lidia Osores Soler, titular de la UFE de Género de Vicente López, donde el viernes 4 de febrero Trinidad radicó la denuncia contra Pablo Massey.



Quién es Pablo Massey, el chef acusado por abuso sexual

Nació en Buenos Aires, donde se destaca por sus originales locales de gastronomía. Antes de instalarse en la capital argentina, aprendió el oficio de la cocina en diversos restaurantes del mundo: desde Francia y España, hasta Australia, pasando por Tailandia. Su comida se caracteriza por ser una "excéntrica" fusión pero que hace que parezca "fácil" de hacer.

También se desempeñó como chef en Italia, donde se enamoró de los sabores que más tarde explotó en sus propios restaurantes. Huellas de la cocina mediterránea, se descubren en cada una de las recetas que sirve en La Panadería de Pablo y en Massey Familia, el almacén de pastas que inauguró a mediados de 2019.



Antes de lanzar sus proyectos, trabajó durante una década con Francis Mallmann. Juntos pusieron en marcha diversos proyectos: desde clases de cocina, hasta restaurantes. También tuvo un proyecto de pollos al spiedo con el Zorrito Von Quintiero.



Asimismo, Massey se desempeñó como asesor de grandes compañías internacionales y se convirtió en uno de los favoritos de las celebrities a nivel internacional. Y también fue chef en McDonalds. "Cerré mi ciclo haciendo chocolate para ghanesa para todo Sudamérica, de México para abajo. Vendimos cientos de miles", aseguró en alguna oportunidad.

La respuesta del abogado de Pablo Massey a la acusación por abuso sexual

Luego de que se hiciera pública la denuncia de Trinidad, la cuenta de Instagram de Pablo Massey limitó los comentarios. Pero en el perfil oficial de ‘La Panadería de Pablo’, donde trabajó Trinidad, no tardaron en llegar mensajes en defensa de la joven.



Rafael Cúneo Libarona, abogado de Pablo Massey, avisó que podría denunciar a la joven “por injurias”. Lo hizo un día antes de que Trinidad presentara la denuncia formal ante la Justicia.

"Cuando vos tenés un problema penal de esta índole, si querés llegar lejos tenés que ir despacio. El lugar correspondiente para estas situaciones no es Instagram ni Twitter ni las redes sociales. Es ir a la justicia penal y decirle a un juez que tuvo un problema y que decida", sostuvo Cúneo Libarona. Y eso fue lo que hizo Trinidad, terminó por llevar la denuncia formal a la Justicia.

La denuncia judicial de la pastelera contra Pablo Massey por abuso

Tras los fuertes dichos del abogado de Pablo, Trinidad llevó su denuncia ante la Justicia. Melisa García, presidenta de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), la representa y dijo a la agencia Télam: "Presentamos la denuncia penal, de manera virtual, por acoso y abuso sexual en la Fiscalía de Género de Vicente López, que es la jurisdicción correspondiente donde sucedieron los hechos, porque su lugar de trabajo era en Olivos".

La denuncia de la pastelera por abuso sexual contra Pablo Massey se hizo viral



La joven Trinidad Benedetti relató los hechos que sufrió por parte del dueño del restaurante La Panadería de Pablo, en Olivos.



"Hablé con una de las encargadas, le conté y le dije textualmente: ‘¿es normal que Pablo le toque el culo a las empleadas?’, y ella me respondió 'Sí. Tenés dos opciones: no hacés nada porque es un viejo gagá y todos los sabemos, o le pegás una cachetada. Las dos son válidas’. Obviamente que no le pegué", dice parte de la denuncia contra Pablo Massey.



La pastelera aseguró que también informó de la situación a los dos gerentes del local quienes aseguraron que iban a tomar cartas en el asunto pero después se desentendieron y hasta la agredieron verbalmente por querer denunciarlo.



“Me dijo una cantidad de barbaridades que no me voy a olvidar nunca: que estaba loca, que era una maleducada, que si pensaba que Pablo me iba a agarrar y violar en la oficina. ‘Por favor mirate lo que sos, ¿vos te pensás que un chabón con la fama y guita de Pablo Massey se daría vuelta a mirar a una piba como vos? Pero, por favor, quien te pensás que sos”, contó Trinidad en su cuenta oficial de Instagram.