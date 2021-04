Pamela David conoció a su sobrino, el hijo de su hermano fallecido

Pamela David conoció a Gianfranco, su sobrino por parte de su hermano fallecido en el 2020: "Les presento a mi sobrino Gianfranco. Morfable de la tía".

Invitada al primer programa "Debo Decir", la conductora de televisión confesó que viajaría a Santiago del Estero para conocer a su sobrino, el hijo de su hermano Franco, quien hace menos de un años se suicidó.

Sentada en el moderno living, la celebridad argentina mostró una foto de un bebé desde su teléfono celular. "Es mi sobrino Franco, de 2 meses", dijo quien a medida que comenzaba a relatar la historia, su voz se quebraba:

"Mañana viajo a Santiago del Estero a conocerlo. Gianfranco, gordo, lechón, chochán", repetía orgullosa y agregaba: "tiene 6 kilos".

Ese fue el momento en el que la conductora con la ayuda de Novaresio, abrió su corazón: "Mi hermano Gianfranco se quitó la vida sin saber que su pareja estaba embarazada de pocos días", y agregó: "Yo creo en Dios".

Al mismo tiempo reflexionó: "¿Qué hubiera pasado si sabía que había un hijo en camino?"

El hermano de Pamela ya había tenido otros intentos de suicidio y era adicto a las drogas. A pesar de haber luchado mucho y haber estado internado en varias oportunidades, no pudo sobreponerse y el año pasado tomó la drástica decisión.

Casi promediando el programa de Novaresio, en un mano a mano, David confesó que se reprochaba que en cada encuentro con su hermano, lo único que hacía ella era sermonearlo.

"Me quedó pendiente algo con él porque yo a Franco siento que siempre lo cagué tanto a pedos", decía y agregaba

"Hicimos todo como familia. Su mamá, mi papa, como nunca por nadie. Estuvimos internados con él. Estuvimos los hermanos. Estuvimos"

"Pero no recuerdo de haber salido de joda con mi hermano que era joven y podiamos haber salido", se reprochaba y continuaba: "Siempre lo sermoneé y hoy me arrepiento mucho de eso" y también agregó que "entre un centro terapéutico y otro pasaron cosas espantosas".

Por último, reafirmando sus dichos anteriores, la esposa de Daniel Vila volvió con el mismo tema, como si fuera un dolor que la atraviesa. "No tengo ni un recuerdo de haber dicho hoy salgamos a divertirnos. sólo recuerdo sermonearlo", culminó arrepentida.

Mirando el lado positivo dijo que Franco siempre le había dicho a su novia que si tenían un hijo quería que yo sea la madrina" y para finalizar, afirmó:

"Él no era feliz, tenía un tormento. No podía con su vida. No pudo con su vida"

Pamela David estalló en llanto en una transmisión en vivo y anunció que será tía

Pamela David atraviesa un momento difícil tras el suicidio de Franco, su hermano de 22 años. El joven se quitó la vida en Santiago del Estero y, según contó la conductora, luchaba contra las adicciones hacía ya mucho tiempo.

Luego, confirmó que va a ser tía: "Tengo una linda noticia porque voy a ser tía, lamentablemente él no llegó a saber nos enteramos después pero su novia Yamila nos va a dar un bebé. Dios así lo quiso, que un pedazo de él esté con ella. Eso les da fuerza a sus abuelos, creo que hay una enorme felicidad. A veces es contradictorio pero estoy inmensamente feliz, a pesar del dolor".

LP