Pamela David: La triste y desesperante anécdota de sus inicios

Con casi 18 años Pamela David decidió dejar su vida en Santiago del Estero para irse a vivir a Buenos Aires. Lo cierto que sus sueños se veían lejanos, con una dura realidad, que hoy en día la conductora se anima a contar por primera vez.

En una charla con Leandro Rud, recordó que la situación económica del inicio fue dura, al punto en que muchas veces, no tenía para comer. "Hasta que te pagan el primer sueldo es complicado. Me acuerdo que una vez tenía que ir hasta Retiro y yo vivía en Colegiales. Esa vez fue: o me tomo el colectivo o voy caminando y uso la plata para comer algo", reveló.

"Yo llamaba a la agencia todos los días para saber si iba a cobrar o no, pero me lo pateaban... la bicicleta natural... a mi me daba vergüenza decir que no tenía para viajar o para comprarme la comida", contó con angustia.

Pero su esfuerzo y constancia hicieron que un día, le llegara la oportunidad que tanto esperaba: "Tuve una participación en una publicidad que hizo Claudia Albertario y después, las marcas me empezaron a contratar".

Con los recuerdos latentes, Pamela valora lo mucho que aprendió en esos años: "Aprendés a valorar más cada cosa... no sé si a todos les pasará igual pero yo conozco un montón de gente que al tener el conocimiento del valor de las cosas, valora y disfruta mucho más".

Lejos de la televisión, así es la nueva vida de Pamela David

Desde Mendoza, en donde Pamela David hace la cuarentena junto a sus hijos, la conductora le dedicó un sentido mensaje de cumpleaños a su esposo, Daniel Vila. En las imágenes, se pudieron ver diferentes momentos de la intimidad familiar. Lejos de la televisión y sin vistas de volver en el futuro inmediato, la esposa del presidente del grupo América, disfruta de la paz y el relax de "la capital mundial del vino".

Y es que Pamela decidió dedicarle más tiempo a su familia y entregarse a ser mamá full time. Y si bien desde sus redes sociales se la puede ver realizando diferentes entrevistas, también dedica el espacio a enseñar diferentes recetas y hasta formas de tejer.

En esta oportunidad, escribió un hermoso mensaje a su esposo luego de que algunos rumores pusieran en duda la continuidad de la pareja, ya que desde hace tiempo que ella no lo mostraba en las redes sociales. “Porque Dios me bendijo con la posibilidad de cruzarnos, conocernos, enamorarnos y elegirnos cada día de nuestras vidas. Te amo eternamente!!!! Tu mujer, esposa y amante. MUY FELIZ CUMPLE MI VIDAAAA @danielvila”, expresó David.