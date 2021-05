Por qué no se casa Marcelo Tinelli con Guillermina Valdés

Hace ya muchos años que Marcelo Tinelli está en pareja con Guillermina Valdes y fruto de ese amor nació Lorenzo Tinelli, que ya tiene 7 años. Sin embargo, ambos que ya habían contraído matrimonio con parejas anteriores, esta vez no lo hicieron. Ángel de Brito develó el misterio de por qué la famosa pareja, no pasó por el Registro Civil.

Marcelo contrajo su primer matrimonio con Soledad Aquino con quien tuvo a sus hijas Mica y Cande Tinelli. Cuando la pareja llegó a su fin en 1993, al tiempo, Marce comenzó un nuevo vínculo esta vez con Paula Robles, una de las bailarinas de su staff.

El amor entre ellos los llevó a contraer matrimonio y realizar una gran fiesta y al tiempo nacieron Francisco y Juana Tinelli. Pero la pareja naufragó y se separaron.

Un tiempo después, el conductor de ShowMatch empezaba un nuevo idilio con Sol Calabró en 2011, una empleada de Ideas del Sur, con quien tardó en blanquear la relación. El amor entre ellos no prosperó y finalizaron la pareja. Sol a partir de ese momento, renunció a Ideas del Sur y se fue.

Pasó menos de un año hasta que Guille Valdés ingresó a la vida del conductor. La empresaria estaba separada de Sebastián Ortega, el padre de sus 3 hijos: Dante, Paloma y Helena.

Tanto Marce como Guille se casaron: ella con Ortega y él con Aquino y Robles y aseguró que le gustaría pasar por el registro civil para dar el Si Quiero y tener la libreta roja junto a Valdés.

Sin embargo, ella no quiere y ya se lo hizo saber a Marcelo, quien por el momento no redobló la apuesta aunque continúa con las ganas de hacerlo.

Marcelo Tinelli: "Vivo una etapa de mayor sensibilidad

No se trata de un retorno más, porque su tiempo fuera de pantalla también coincidió con la llegada de la pandemia, ese acontecimiento que, como al mundo entero, también lo puso a prueba. “Perdí a muchos amigos, gente a la que no podés despedir y se te va. A mí me pasa de estar mucho más sensible de lo que estaba cuando arrancó todo esto. Me cuesta acostumbrarme a no poder encontrarnos o abrazarnos. Son cosas que me pegaron muy fuerte”,

LP