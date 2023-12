El reconocido orfebre argentino, Adrián Pallarols, quien ostenta el título de "orfebre personal del Papa Francisco", sorprendió hace algunos días con su destreza artesanal al revelar en sus redes sociales el bastón presidencial dedicado al nuevo mandatario, Javier Milei, quien asumirá su cargo el próximo domingo 10 de diciembre.

La obra maestra del orfebre cuenta con un detalle distintivo: la figura de un león en la parte superior del mango. Pallarols, reconocido por su habilidad para capturar la esencia de sus creaciones, ha logrado fusionar la tradición del bastón presidencial con un elemento único que destaca el carácter del nuevo líder.

Quién es Adrián Pallarols

Adrián es hijo del mítico orfebre Juan Carlos Pallarols, conocido por su trabajo meticuloso y su habilidad para crear piezas únicas. Al igual que su padre, el hombre siguió la misma pasión y con los años logró destacarse.

El artista se volvió notablemente reconocido gracias al Cáliz que realizó para el Papa Francisco en 2017. “Cuando me independicé, en 2005, y abrí mi propio atelier, Jorge Bergoglio me ayudó a crecer. Además, me casó, bautizó a mis hijos, Francesca (14) y Mateo (6); les dio la Primera Comunión en Roma. Apenas se hizo Papa, me llamó y me encargó el Cáliz de la visita a EE.UU, el de la primera misa en Roma, medallas de la Virgen Desatanudos...”, contó Adrián a revista CARAS.

Pero por sobre todos los éxitos que logró en los años, el más grande sin dudas es el que detenta como padre y esposo. Según el mismo define en sus redes: “Mi único trabajo importante es ser un buen papa y hacer todo a mi alcance para tratar de que mis hijos y mi mujer, se sientan amados y ayudarlos en todo lo posible, para que puedan ser felices. El resto fue nada más lo que tuve que hacer para ganarme la vida”.

VO