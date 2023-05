Ramiro Roda, el hombre que fue agredido por Manu Urcera, rompió el silencio: "Perdí los dientes de arriba"

Manu Urcera, el novio de Nicole Neumann, protagonizó un violento episodio hace unos días cuando golpeó a un hombre en una carrera de TC en donde estaba compitiendo.

Se trató de Ramiro Roda, un fan del automovilismo, quien se acercó al corredor y le hizo un chiste que terminó en una golpiza de la que aún se habla y por la cual Urcera está teniendo graves problemas.

Este jueves, "Socios del Espectáculo" dio con Roda, quien contó por primera vez cómo se habían dado los hechos que terminaron con él perdiendo sus dientes.

"Todo empezó con que me saco una foto con él, quise hacer un chiste del que me arrepentí en el momento exacto en que pasaron las cosas, y hasta ahora", explicó el hombre, quien presentaba problemas para hablar.

Roda explicó que no insultó a Nicole Neumann y se declaró fan de Fabián Cubero e hincha de Vélez, pero que "jamás le faltaría el respeto a la mujer de Cubero, ni a las hijas", aclaró. Sin embargo, admitió que le preguntó a Manu Urcera "si iba a ir a la despedida de Cubero".

"Él estaba en la patineta y me dijo 'me estás agarrando para la joda'. Le dije que le quise hacer un chiste y le pedí mil disculpas. Me empujó, me agarró de la remera, vinieron los de seguridad de él y nos separaron", continuó en su relato.

Las secuelas de Ramiro Roda tras el golpe que le propinó Manu Urcera

En su charla con el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Ramiro Roda comentó las consecuencias del golpe que recibió por parte de Urcera: "Era una prótesis la que tenía y perdí parte de la dentadura de arriba".

Además, según su relato, estuvo "inconsciente durante 15 minutos" y recibió 4 puntos de sutura en su cabeza aseveró: "Yo me quise levantar y no sentía las piernas", aseguró.

