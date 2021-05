El difícil momento que enfrenta Lorena Paola: su madre sufrió un infarto

Momentos de gran desesperación vivió la actriz Lorena Paola quien le mandaba mensajes a su madre por WhatsApp y esta no le contestaba, pero su accionar rápido le salvó la vida a la señora quien atravesaba un infarto.

En diálogo con Juan Etchegoyen, la ex niña prodigio, de 47 años, recordó el dramático momento:"Con mi vieja somos muy compañeras y si bien ahora no la veo mucho por la pandemia, hablamos muchas veces por teléfono", dijo ahora más aliviada y relató los hechos.

"Siempre estamos comunicadas y gracias a eso le salvé la vida, literal" dijo y agregó: "Cuando me levanto la llamo y nunca pasan más de dos horas sin que hablemos por eso me sorprendió cuando le mandé un WhatsApp y le mostré la ropa que me iba a poner en el programa y no me contestó", dijo Lorena quien dijo que al rato fue su mamá quien la llamó y le dijo que no se sentía bien y entonces la actriz fue con su marido, Esteban Gatti, a la casa de Bety. "Llegamos a la casa y llamamos al 911 que llegó al toque. La ambulancia la llevó al Santojanni. Mi mamá se estaba muriendo, estaba atravesando un infarto", dijo ahora más aliviada.

Según relató Paola, su mamá es fumadora y a pesar de que muchas veces le dijo que tenía que largar el cigarrillo, nunca le hizo caso. "Espero que ahora tome conciencia", dijo.

