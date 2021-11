El ida y vuelta es permanente. Mientras Valeria Mazza (49) comparte tips con su hija para posar con naturalidad en las fotos, Taína Gravier (13), que protagoniza su primera portada de revista, le indica cómo grabar el backstage que luego formará parte de su canal de YouTube. “La filmo para que quede registro y tenga material. Yo soy muy creativa con los videos”, se adjudica su mamá y la joven, que eligió personalmente cada prenda que viste en el shooting que anticipa el verano, remata con humor: “¡Me arruina mi estética de YouTube! Después lo tengo que editar. El video completo lo empecé el viernes y se va a llamar: “Un fin de semana conmigo”, donde además de compartir mi primeras fotos de tapa, muestro el domingo de votación en familia, con mi hermano “Beni” que fue votar por primera vez. También el almuerzo con mis abuelos y la visita a nuestra panadería preferida, a la que vamos una vez cada dos años en elecciones”, enumera la hija de Valeria (“mi bebé de 13 años”) que desde temprana edad y con la formación como base, encontró en las artes su canal de expresión por excelencia.

Conocé a Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza: "El arte es mi canal de expresión"

“Es ahí donde yo me puedo expresar en todas las distintas áreas, que son dibujar, cantar, bailar, componer. Capaz cuando no me siento muy bien lo puedo hacer y eso me ayuda mucho a cambiar mi estado de ánimo. O si estoy como muy trabada con algo, pienso un poco en eso y me ayuda. Y me da mucha felicidad”, expone la hermana de Balthazar (22), Tiziano (19) y Benicio (16), y su mamá, que asiente cada palabra como si fuera propia, completa: “Ella es muy determinada. Sabe lo que quiere y muy bien lo que le gusta. Desde que es chiquita, nosotros somos su audiencia y nos hace shows privados. Yo jamás tuve estas inquietudes que tiene ella, ni con respecto al arte ni a la moda a su edad, yo era más el hijo varón que mi papá no tuvo. ¡Ella esquiaba vestida de princesa! Y hoy es muy lindo verla crecer y desenvolviéndose con las herramientas que uno le ha dado. Me encanta verla hoy haciendo lo que le gusta y esforzándose por aprender”.

Conocé a Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza: "El arte es mi canal de expresión"

Y ese aprendizaje, que la llevó a perseguir su instinto a los 6 años, cuando se anotó en su primera clase de Comedia Musical —que mantiene al día de la fecha— continúa intacto. “Desde ese momento, empecé a agregarme cada vez más actividades artísticas porque iba a descubriendo otras cosas que quería aprender. ¡Hasta llegué a hacer cerámica! Porque quería conocer primero y después elegir qué era lo que más me gustaba”, repasa al mismo tiempo que revive, como si fuera ayer, su primer regalo musical en una Navidad a los 9 años. “Fue un ukelele, que yo ya había aprendido a tocar hacía un año, con el piano. Tomé clases con Sol Mihanovich, con la que también empecé canto. En el colegio, donde tengo varias materias de música, ya también tocaba el violín y el oboe. Y actualmente, después de clases, los lunes hago Baile, los martes Comedia Musical, los miércoles tenis y los jueves voy a ‘Otro Mundo’, la academia de Cris Morena, donde estamos preparando una obra final, donde usarán un tema que yo escribí”, contó Taína Gravier.

—¿Compone sus propias canciones?

—Sí, desde que soy muy chica. El año pasado empecé de nuevo y le mostré a mamá y a papá porque todas las que hacía de chica no se las mostraba. ¡Y ni siquiera sabían que escribía hasta el año pasado! Bastantes de mis canciones son sobre sueños que tengo que quisiera hacer. También es fácil componer sobre uno, cuando te está pasando algo parecido.

Conocé a Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza: "El arte es mi canal de expresión"

—¿Cómo alimenta esa creatividad para luego volcarlo al papel?

— Siempre empiezo por la melodía, que capaz puedo estar durmiendo y se me ocurre. Y la intento poner en el piano o en el ukelele con los acordes y los anoto. Y después se me van ocurriendo letras y palabras y frases y las voy acomodando. Pero capaz si un día quiero componer y no me sale nada, elijo primero el tema: por ejemplo el amor. Entonces ahí elegís todos los temas secundarios, y así vas sacando frases y armando.

—También creó su propio canal de YouTube. ¿Fue iniciativa suya? ¿Cuánto le dedica a la edición y producción de sus videos?

—Yo filmaba de vez en cuando y un día mis amigas encontraron todos esos videos, de viajes míos o cuando hacía cosas divertidas y les gustaron tanto que me incentivaron a abrirme un canal. Y editar un video puede tardar de una hora a más. Pero igual lo hago cuando tengo tiempo libre o si estoy tirada en la cama y no tengo nada que hacer. También veo muchos videos y saco ideas, me encanta.

—¿Es muy perfeccionista?

—Sí, además yo me abrí YouTube porque me encanta grabarlos y toda la estética, los colores, el capítulo que muestro. Me perfecciono bastante en cada uno. Y lo que me gusta es que me vean a mí como soy y no algo distinto. Mostrarme así. No me molesta tener más o menos seguidores, no es mi meta. Porque yo me hice la cuenta pública de Instagram recién el año pasado, en la cuarentena, porque me divirtió. Pero no me fijo en la gente, aunque veo el número y me parece un montón.

Conocé a Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza: "El arte es mi canal de expresión"

—¿Le resulta cómodo desenvolverse frente a las cámaras, aunque sea desde un teléfono celular?

—Creo que nunca tuve vergüenza, siempre fue muy natural. Capaz hubo algunos momentos, depende de la situación pero casi nunca tengo vergüenza. Mi mamá siempre me dice que no tengo que tener vergüenza de eso, si no de robar o hacer algo malo.

—Y con todas esas pasiones que conviven en usted. ¿Cómo fue incorporarse a una familia tan ligada al deporte?

—Al principio, cuando era más chica, me costaba un poco porque no sabía bien qué quería hacer. Entonces hacía mucho deporte porque todos mis hermanos lo hacían. Practicaba hockey, taekwondo, de todo hice. Y de a poco fui eligiendo solo los que más me gustaban, hasta que fui cambiando deportes por cosas artísticas como Comedia Musical, canto, instrumentos. En un momento iba a Música con mis amigas y éramos una banda que tocábamos juntas. Y, de a poco, fui reemplazando algunas actividades hasta que ahora casi que ni tengo deportes en mi semana. Salvo tenis, esquí y hockey en el colegio. Los practico pero no de manera competitiva como mis hermanos, que me llevo muy bien. Capaz al que menos veo es a “Tizi” que es el que más viaja y ahora a “Balthu” porque se fue de intercambio a Madrid.

—¿Le hubiera gustado tener hermanas mujeres para compartir otras cosas?

—Sí, me encantaría. Aunque ser la única mujer en casa tiene sus ventajas y sus desventajas, como todo. Porque capaz puedo hacer muchas cosas que mis hermanos no y también al revés. Me quedo afuera en algunos deportes, a veces, y también como soy la última, todo lo que hicieron mis hermanos capaz en el colegio siento un poco de presión, de si no lo logro o lo hago mal.

—¿Con su mamá, Valeria Mazza, comparte gustos parecidos?

—Sí, algunos sí. Nos encanta maquillarnos, capaz algún día nos hacemos mascarillas o nuestro skin care. Ordenamos placard y nos probamos todo. El año pasado encontré unos pantalones y le dije: ‘¿Me los prestas por hoy? Y nunca volvieron’. (Risas). Yo tengo mis propias rutinas de skin care que me encanta. El año pasado me hacía cualquier cosa en la cara: me ponía mil productos, el aguita, llegaba a ponerme dos jabones. Y este año fui a la dermatóloga y me hizo mi rutina porque ya me estaba haciendo mal a la piel. Creo que en lo que no somos parecidas con mi mamá es en que yo soy más relajada, por ahí me lleva más tiempo hacer las cosas y mi mamá quiere todo en un segundo. Ahí, al minuto, todo rapidísimo. Y no me da tiempo y le digo: ‘para, tranquila’. En eso soy igual a Tiziano. Literalmente el día que tenía que irse de viaje no había hecho la valija todavía y mamá estaba toda preocupada. Pero Tizi estaba en otro mundo, en su burbuja, tranquilo.

Conocé a Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza: "El arte es mi canal de expresión"

—-Según cuenta Valeria, ella siempre fue muy desalineada y relajada a su edad. ¿Usted es muy distinta? ¿Le atrae la moda o el modelaje?

—Muchas veces me lo preguntan… y no sé. Pero si tuviera que elegir, me gustaría cantar y bailar. Respecto a la moda, me gusta todo pero no sé cuál sería mi estilo de vestir todavía. Me encantan los blazers, los saquitos y soy fan de los jeans. De todas maneras, me encantaría seguir teniendo experiencias para probar porque me encanta la moda.

Conocé a Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza: "El arte es mi canal de expresión"

—¿Cómo la que ya tuvo en las pasarelas de Milán?

—Sí, fue los 10 años en la Semana de la Moda. Tenía un poco de nervios al principio pero después cuando salí no me podía sacar la sonrisa de la cara, estaba re feliz. Era mi primera vez, aunque lo había hecho a los 5 años juntas con mi mamá en Buenos Aires, pero no me acordaba mucho cómo hacerlo. Pero después la pasé re bien. Creo que si tuviera otra oportunidad lo volvería hacer porque fue una experiencia muy divertida.

—Y ahora que se está formando en la Academia de Cris Morena. ¿Sueña con actuar además de cantar? ¿Audicionó para algún casting?

— Me presenté para un casting a principios de este año por Zoom, pero al final el proyecto no se hizo. De chica vi todos los programas de ‘Chiquititas’ y el año pasado me enganché con ‘Casi Ángeles’. Y obvio que si tengo la oportunidad no la desaprovecho, en cualquier cosa. Porque también está bueno intentar, aunque capaz no es algo que te guste mucho. Si tengo oportunidad, lo hago. Aunque estoy cursando segundo año de secundaria y mi prioridad es el colegio.