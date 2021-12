Está más linda y luminosa que nunca. Vanesa Defranceschi de Noble Herrera esposa de Felipe Noble y nuera de la recordada Ernestina Herrera de Noble, está convencida de que la actividad física tuvo mucho que ver en ese cambio. El año pasado arrancó con continuidad en Sport Club, con el profesor Fernando Rolla pero al poco tiempo empezó la pandemia y el gimnasio se cerró. Su dueño, Dardo, le instaló un gimnasio en su casa para ella, su familia y su grupo de amigos. Después Sergio Mel, dueño de Sport Club al Rio abrió un gimnasio en septiembre al lado de Malloy’s y Lelé del Río en San Isidro y pudieron tener continuidad.

“El secreto es que Fer nos estudia, nos hace hacer a cada uno lo que debemos. Y acompañamos la actividad con una dieta sana. Nos reeducamos porque cuando estuve embarazada de mis hijos Mora (10) y León (8)tuve la glucemia alta y me empecé a cuidar. En abril consulté a la nutricionista para mejorar mi estado en general. Con respecto a mis hijos el profe de Leon Polzella, ejercita muy bien a nuestro León, Mora toma clases de boxeo con Cristian Palacios. Le encanta y fue su elección. A mi me hace muy bien venir al gimnasio, siento que la piel se tonifica, empecé a sentir la frescura de la adolescencia, la mente, cuesta adaptarse después de mucho tiempo, pero la resistencia reaparece y te da mucha energía y te brinda la mejor onda. Se vive un muy lindo momento”, cuenta feliz.

Vanesa de Noble Herrera junto a sus hijos Mora y León: "Mejoramos el cuerpo y el alma"

—¿Cómo se lleva con su profesor Fernando Rolla?

—Estoy muy bien orientada y cuidada por Fer. El analiza que es lo mejor y a medida que pasa el tiempo, ve que hay que reforzar, a todo el grupo nos contiene y la calidad humana es fundamental. Es muy buena persona. Los profesores de mis hijos son muy respetuosos también. Saben si tenemos pereza, y quieren que lleguemos y nos vayamos con una sonrisa. Todos tiramos para adelante. Hay una comunión de buena onda que se nota. Mi marido, Felipe arrancó pero el ejercicio físico no es lo de él, a veces prefiere a tomar y comer algo en un lugar cercano al gym y acompañarmos desde otro lugar.

—¿Cómo viven sus hijos la actividad física?

—A los dos les encanta. Mora tiene una personalidad muy definida y le encanta el box y toda la preparación y entrenamiento físico que implica. León lo toma como algo que comparte en familia, lo divierte, un programa lindo y yo feliz porque le hace bien.

Vanesa de Noble Herrera junto a sus hijos Mora y León: "Mejoramos el cuerpo y el alma"

—¿Sigue alguna dieta?

—Cuando estuve embarazada de Mora tuve diabetes gestacional y desapareció gracias a los cuidados. Y volví a una nutrición controlada y aprendí a saber lo que me hacía mal y tomé el envión y hoy elijo cuidarme. Me siento como cuando tenía veinte años, muy ágil. No tengo esa edad pero me siento como de 20 y con toda la experiencia que me da el camino recorrido. Tengo muchos proyectos. Seguir con las acciones solidarias para seguir ayudando al prójimo y hacer el bien para sentirme bien. Mejorar como ser humano, personalmente, con mis amigos y entorno y es fundamental rodearse de gente que tire para adelante. Es lo que sirve. En cuanto a lo físico, seguir haciendo gimnasia porque es algo que hace bien y amo seguir haciendolo. Para llegar a grande con el cuerpo y la mente muy bien. Además, los chicos ven a su mamá y su grupo de amigos haciendo deportes y entrenando y está bien inculcar hacer actividad fisica. Adoro venir a este lugar dpnde tenemos un grupo muy lindo, nadie esta pendiente de ropa, ni zapatillas ni pelo. Lo importante es pasarla bien mientras hacemos todo lo posible por mejorar y nos damos ánimo para lograrlo. Y lo logramos!

Vanesa de Noble Herrera junto a sus hijos Mora y León: "Mejoramos el cuerpo y el alma"