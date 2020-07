Así afecta a tu signo la luna del 9 de julio

Jueves. 9 de Julio

El amor es un tema presente que se acentúa en la cuarentena. La necesidad de otro, de contacto, de afecto de relacionarnos. No somos islas, no somos robots, somos seres sintientes. Y aquí este Venus en Géminis moviliza principalmente a las Geminianas, Acuarianas y Librianas, invitándolas a la búsqueda de afecto. Libra tiene además a Saturno retrógrado en cuadratura. Se mueve la relación con los padres, los modelos, y el no repetir la historia de ellos, forjar tu propio camino. Hay otras maneras de amar.

HOY ES VIENTO ESPECTRAL BLANCO en el Calendario Maya

La abundancia es como una pequeña piedrita en la cima de una montaña, que va rodando hacia abajo y se convierte en una inmensa bola de nieve.

Es así. Si confías en el orden de la naturaleza, el crecimiento es el movimiento espontáneo de las cosas. Todo en el Universo tiende a crecer y multiplicarse. Es poco lo que tienes que hacer, estar atento, actuar cuando es necesario, pero no se necesitan grandes esfuerzos porque la abundancia es la cualidad propia de la materia. Más por más es más. Relájate, deja que la abundancia te atraviese, deja que sea en ti, abrígala, dale un lugar como la tierra fértil cobija la semilla, entonces en poco tiempo veras el campo de tu vida lleno de flores.

AFIRMACION DEL DIA

Dejo que la abundancia crezca y se multiplique en mi vida. Mi riqueza no tiene límites.

