Así será el clima astrólogico para este 10 de Junio del 2022

Escorpio: sin un minuto libre. Con una agenda muy complicada. La gran cantidad de responsabilidades apremia y no dispones del tiempo necesario para realizar tu trabajo eficientemente. Una lucha entre lo que “debes hacer y lo que podes”. Piscis: imponer cambios a la fuerza no siempre es una buena idea. Lo que no surge voluntariamente y se produce con naturalidad, genera resistencia en el vínculo. Seducir en lugar de exigir. Pedir en vez de demandar. Cáncer: un espacio de terapia psicoanalítica te puede ayudar a mejorar tus relaciones. Reflexionar sobre distintos aspectos que hacen a la manera de vincularte, encontrando otras maneras de comunicarte. Todo puede mejorar.

Hoy es Noche Planetaria Azul en el Calendario Maya

Las altas cumbres no se alcanzan en un solo día, son el resultado de toda una vida. Cuanto más ambiciosa sea tu meta, más paciencia y perseverancia deberás tener. El éxito fácil se desvanece tan rápido como llego. Los objetivos cultivados a largo plazo son los que verdaderamente dan frutos estables. Nadie tiene asegurado su destino, sin embargo, aquellos que trabajan con constancia, sin esperar resultados inmediatos, son los que ven realizados sus sueños. Cuando corres una carrera debes regular tu energía. Si malgastas todas tus fuerzas en el primer tramo no te quedará resto para el final. Mantén un ritmo parejo y estable, y cuando te quieras dar cuenta estarás cruzando la bandera de llegada.

AFIRMACION DEL DIA

Trabajo cada día con pasión, con la certeza que cada paso que doy me conduce al éxito.