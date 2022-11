Así será el clima astrológico para este 10 de noviembre del 2022

Leo: tomate el día para relajar, pensar, barajar de nuevo. No te aceleres. Anda despacio. Medita. Observa lo que te pasa. Escuchate. Ahí esta toda la información que queres saber. Sagitario: compromisos extra de trabajo. Híper actividad. Agenda agitada. No para de sonar el celular. Aries: no te dejes llevar por el enojo. Las personas irritantes que no logren sacarte de eje. Permanece en el centro de vos mismo.

Hoy es Guerrero Resonante Amarillo en el Calendario Maya

Si crees que pueden pasarte cosas maravillosas, empezarán a pasarte cosas maravillosas. Abre la puerta a los milagros en tu vida, invítalos a que ellos sucedan. Si crees que los milagros son realidad, lo serán para ti. En cada segundo puede ocurrir un milagro, deja que la vida te sorprenda. Un curso en milagros dice: los milagros son naturales, cuando no ocurren es que algo anda mal. Confía en que los milagros pueden ocurrir en tu vida, y estos sucederá. No te preocupes del ¿cómo? De eso se ocupará Dios.

AFIRMACION DEL DIA

Creo en los milagros y estos empiezan a suceder en mi vida.