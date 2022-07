Así será el clima astrológico para este 18 de Julio del 2022

Cáncer: con ganas de formar pareja y formalizar su vida afectiva. Ideal para uniones, compromisos, planes a futuro. Escorpio: los celos no son buenos consejeros, no ahoguen a la persona amada. Piscis: no se pongan en el rol de víctimas, una vez puede darles resultado, pero a la larga termina cansando. Tauro: ojos que no ven corazón que no siente, todos alguna vez pasamos por una infidelidad. Virgo: las cosas llegan mas tarde de lo que esperabas, pero finalmente llegan.

Hoy es Dragón Solar Rojo en el Calendario Maya

Mi abuela decía: “el dinero atrae al dinero”. Y tenía razón. Mi abuela tenía esa sabiduría de pocas palabras, un conocimiento que no se adquiere en los libros, un saber popular que nuestros ancianos poseían, y que adquirían de la vida. Una de las frases que repetía siempre era esa: “el dinero atrae el dinero”. Ella nos decía: no andes llorando por los rincones, mendigándole a la vida. Porque esa es la imagen que das, la de un mendigo. Observa a las personas ricas, aún en las crisis, tienen en su interior la certeza que saldrán adelante. Porque crecieron acostumbradas a que les vaya bien, entonces crean esa realidad para sí mismos.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Tengo dinero de sobra y cada vez atraigo más dinero a mi vida.

