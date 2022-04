Así será el clima astrologico para este 21 de Abril

Hoy ingresa el Sol en Tauro trayendo una energía nueva al panorama celeste. Aries es iniciación, Tauro es la energía de trabajo que sostiene lo empezado. Tauro busca la estabilidad, la seguridad económica, en esto gira gran parte de su vida. Pero la búsqueda de estabilidad también se manifiesta en los afectos, son leales, fieles, sus amistades son para toda la vida. Solo una traición podría separarlo de sus seres más queridos. No todo el mundo puede ingresar a su círculo íntimo. Prefiere la calidad en las relaciones, a la cantidad. Es un romántico total, de hecho la pareja es una de sus principales objetivos. El taurino y la taurina no nació para estar solo. Esta es la energía que ingresa con el Sol en Tauro, en algún punto a todos nos va a tocar de una u otra manera.

Hoy es Caminante del Cielo Cristal Rojo en el Calendario Maya

Cuando estés atravesando una situación de desarmonía, no le otorgues poder anclándote en la situación. Cuanto más te enfocas en el problema, más lo alimentas, lo agrandas. El tratamiento metafísico para disolver un problema es darle el valor que tiene. Considera que la situación es una apariencia, no es la realidad. La realidad es la perfección de Dios, todo lo que no vibre con la perfección de Dios es una distorsión de la energía divina, una apariencia. Decreta que quieres ver manifestada en tu vida LA PERFECCION DE DIOS, retira tu mente de la ilusión de apariencia sea cual sea esta. Verás como cuando recalificas la energía la desarmonía en tu mundo esta desaparece.

AFIRMACION DEL DIA

Soy el creador de mi propio destino. Solo la Perfección de Dios actúa en mi.

