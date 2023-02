Así será el clima astrológico para este 23 de febrero del 2023

Aries: hay algo de una pulsión vital de este Júpiter que trae a los arianos, que los enciende. Hay motivación y ganas de progreso, de salir adelante. A esto le llamo pulsión de vida, lo que nos impulsa a seguir. Leo: paso a paso, trabajando con sutileza y persuación estas dando logros significativos. Mantenete en esa línea. Sagitario: siempre la autoestima arriba. No te dejes boicotear. Es preferible equivocarse a no hacer.

Hoy es Dragón Galáctico Rojo en el Sincronario Maya

Cuando eres feliz, no importa en que lugar del mundo vivas, llevas tu felicidad de viaje a ese lugar. Las personas felices siempre están bien, se adaptan a todo tipo de circunstancias, encuentran en todo motivo de regocijo. Las personas insatisfechas no importa cuanto tengan, o lo que les falte, siempre encontrarán excusas para quejarse. La felicidad y la insatisfacción son dos estilos de vida. Las personas insatisfechas llevan su insatisfacción de viaje, como una mochila. Las personas felices, en cambio, tienen la cualidad de sembrar la alegría en la tierra que pisan, no importa que tengan que empezar desde cero, no importa cuanto tiempo les lleve su viaje, ellos estarán siempre contentos. Este tipo de personas son las que sanan el mundo.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

La alegría es mi Ley de Vida, irradio y contagio, felicidad a todos los que me rodean. Soy un reactor nuclear de bienestar.

Del libro UN AÑO PARA TRANSFORMAR TU VIDA de Gabriel Mariano Rugiero

www.brujitomaya.com

#unañoparatransformartuvida #transformacion #crecimientopersonal