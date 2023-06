Así será el clima astrológico para este 28 de junio del 2023

Ingresa Mercurio en Cáncer, que se encuentra en buen aspecto con la Luna en Escorpio, Saturno y Neptuno en Piscis. Fundamentalmente este Mercurio viene a activar el terreno económico de los tres signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis). Aumentan los ingresos y el flujo de dinero en efectivo. Hay circulación de capitales. Propuestas de negocios, interesantes ofertas laborales. Lo difícil va a ser elegir, entre lo seguro y conocido, y lo nuevo por descubrir. Cáncer no es muy amante de los cambios y esto le genera un conflicto, aunque el resultado final sea positivo.

Hoy es Enlazador de Mundos Eléctrico Blanco en el Sincronario Maya

Aprende a descansar, respeta tus horas de sueño. De esta manera tendrás más energía para la próxima jornada. ¡Amo dormir! Y no me importa nada de lo que me digan, dormir es algo maravilloso. A veces paso horas trabajando y me olvido de todo, casi no duermo. Me pasa cuando estoy escribiendo los libros, por ejemplo, estoy tan concentrado, tan comprometido, que me olvido de todo. Pero también hay un momento para parar, descansar, el cuerpo te lo pide, la mente te lo pide, aprende a escuchar las señales. Administra tu tiempo de tal manera que dediques un cuidado responsable a tu cuerpo, a tu salud y a tus horas de sueño.

AFIRMACION DEL DIA

Me doy permiso para descansar sin sentirme culpable, sabiendo que nada es más importante que ser feliz.