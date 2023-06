Así será el clima astrológico para este 29 de junio del 2023

Saturno, el gran Maestro, en el signo de Piscis. Se viene tiempos de transformación y aprendizaje, nuevas experiencias, que se acrecentarán con el avance del Sol en Cáncer durante Julio. Capricornio que ve reflejado en su cielo el tema de los hijos, hasta donde dar y cuándo dejar que ellos vivan su propia experiencia. Leo: momento para los afectos. Buenos climas en el hogar. Aries: propicio para las artes y manifestaciones artísticas de toda índole. Brota la poetisa o el músico que hay en ti.

Hoy es Mano Autoexistente Azul en el Sincronario Maya

El cuerpo es como una máquina, a veces necesita apagarse para no recalentar el motor.

No puedes estar todo el tiempo haciendo cosas sin parar. En algún momento debes desconectarte. Parece como si ya lo tuviéramos incorporado, esa sensación apremiante que el tiempo no nos alcanza para todas las cosas que nos quedan pendientes por hacer. Vivimos corriendo de aquí para allá en una loca carrera que no nos lleva a ninguna parte. Detente un segundo, respira, pon tu rostro un minuto al Sol, recarga tus baterías espirituales. Te sentirás como nuevo.

AFIRMACION DEL DIA

Respeto mis tiempos y aprendo a escuchar los pedidos de mi alma.

