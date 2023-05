Así será el clima astrológico para este 30 de mayo del 2023

Venus en Cancer trae la energia maternal de los signos de agua, Escorpio, Piscis, Cancer. Esta en su naturaleza la energía de proteger, cuidad, proveer. Escorpio es mas territorio, defiende lo que considera suyo, su grupo de pertenencia, lo que marca como su circulo afectivo. Piscis da pidiendo ser querido, aceptado, tenido en cuenta. Hay una necesidad muy grande de amor que se pone de manifiesto. Todos tenemos un poco de estas tres formas de energía de amar.

Hoy es Tierra Cósmica Roja en el Sincronario Maya

Todos somos creativos, la creatividad no es exclusividad de nadie. Anímate a crear.

Relájate. Estas acostumbrado a tomarte todo demasiado en serio. Piensas que si te aflojas el mundo se vendrá abajo, pero no es así. Diviértete un poco, haz alguna travesura. Cuando juegas eres libre. Cuando juegas estimulas ciertas zonas de la corteza cerebral que estimulan la imaginación. La creatividad no es exclusividad de nadie, cuanto más creas, más ideas te surgen, no puedes parar, una idea lleva a la otra, y a otra, y luego tienes tantas ideas creativas que no te alcanza el día para llevarlas a cabo. Como un manantial de creatividad que no se agota nunca.

AFIRMACION DEL DIA

Celebró mi creatividad y reconozco la creatividad en los demás. Todos somos Creadores Divinos.

Del libro UN AÑO PARA TRANSFORMAR TU VIDA de Gabriel Mariano Rugiero