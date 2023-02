Así será el clima astrológico para este 9 de Febrero del 2023

Acuario: permití reírte, descomprimir, pasarla bien. Dejar los problemas del trabajo en el trabajo y disfrutar de tu casa y tu familia. Géminis: sumas puntos en la pareja, de a poco vas conquistando el corazón de la persona amada. Hay química y piel. Febrero es el mes de los enamorados y te encuentra viviendo un amor pleno. Libra: el arte te llama. Tu artista interior te esta pidiendo pista, dale un lugar en tu vida. Pensa en algún taller o curso que te permita explorar tu faceta creativa. Felicidad infinita.

Hoy es Mano Resonante Azul en el Sincronario Maya

En la vida todo tiene un precio. Pero tu felicidad no tiene precio.

Por nada pierdas tu capacidad de reír. No vendas la risa a ningún precio. La gente vive detrás de valores errados pensando que eso les dará felicidad. Pero lo curioso es que cuando obtienen sus deseos (sus caprichos), no se sienten satisfechos (lo deseado nunca es como uno lo imagina). Entonces vuelve a correr una loca carrera detrás de nuevos deseos. Es tiempo de parar y mirar en tu interior. La felicidad que te propongo proviene del adentro, es una felicidad que perdura, que es inalterable, y que siempre estará ahí cuando cierres los ojos y mires dentro de tu Ser. Cuando pierdas la felicidad date cuenta que estás pagando un precio muy alto y que no vale la pena, sea lo que sea.

AFIRMACIÓN DEL DÍA

Mi esencia es “ananda” bienaventuranza. Nada externo me modifica. Pase lo que pase yo estoy siempre sonriente y soy feliz.

Del libro UN AÑO PARA TRANSFORMAR TU VIDA de Gabriel Mariano Rugiero

