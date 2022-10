Así será el clima astrológico para este miércoles 11 Octubre del 2022

Miércoles. 12 de Octubre

Ingreso Mercurio en Libra, con el Sol y Venus en transito por su signo. Mercurio por un lado maneja el comercio y las finanzas. Hay un claro incremento del flujo de dinero que se irá viendo paulatinamente. Estrategias de negocios. Innovaciones. Esto también se verá reflejado en la economía de los Acuarianos y Geminianos, los otros signos de aire. Por otro lado Mercurio es la comunicación y con Venus nos invita a sanar nuestros vínculos. Sanarnos. Con Marte también en Géminis ¿Hasta cuándo vas a estar en guerra? Es tiempo de declinar las armas y entregarnos al amor.

Hoy es Mano Autoexistente Azul en el Calendario Maya

Hay un proverbio zen que dice: "un copo de nieve nunca cae en el lugar equivocado". La palabra casualidad no existe en el lenguaje del Universo. Todo tiene un por qué. Tal vez nosotros desconozcamos las razones. Quizás no podamos ver la totalidad de la trama, pero cada cosa que sucede esta sincronizada a una cadena de secuencias de las que no podríamos llegar a imaginar su alcance jamás. Dos personas que no se cruzan cuando se tendrían que cruzar, es un hijo que no va a nacer, lo que puede cambiar la historia de la humanidad. Hay un Poder superior que conoce nuestro destino y el de todos, y va tejiendo la trama de tal manera que todo suceda con un equilibrio perfecto.

AFIRMACION DEL DIA

Confío en que un Poder Superior me van guiando en la trama de mi destino. Todo sucede para mi mayor bien.