Viernes Santo, con el ingreso de la Luna en Escorpio que viene de su face en Luna Llena. Un fin de semana de mucha intensidad y con emociones fuertes. No se sorprendan si tienen sueños profundos y convulsionados mientras duermen. Siempre los sueños son una puerta al inconsciente para mostrarnos aspectos ocultos de nosotros mismos, nuestros verdaderos deseos y temores. Saturno y Neptuno en Piscis, ideal para meditar, hacer yoga, conectarse con nuestra parte espiritual.



Hoy es Semilla Cristal Amarilla en el Sincronario Maya



Las cosas no son buenas ni malas, simplemente son. Siente. Percibe lo que te está pasando. Las cosas no son buenas ni malas, si te corres de ese lugar, empezarás a ver todo lo que te sucede como experiencias de aprendizaje. Se un observador de tu vida. Observa la trama, los personajes, los juegos de roles que entre ellos se desarrollan. Cada experiencia es un aprendizaje de vida, los actores, el decorado, es el telón de fondo para que vos puedas DESPERTAR.

Encuentro en cada experiencia una oportunidad de crecimiento. Todo sucede para mi mayor bien. Todo es parte del juego divino.

Del libro UN AÑO PARA TRANSFORMAR TU VIDA de Gabriel Mariano Rugiero

