Clima astrológico para el jueves 12 de Febrero

Hoy y mañana la Luna está en Libra. El deseo y la necesidad de armonía se antepone a todo lo demás. Preferís relaciones sanas y estables a pasiones desbordadas de dudoso futuro. Como yo digo, escaparle a los amores de “montaña rusa” que son puro vértigo y las relaciones tóxicas. Aries sin embargo deberá observar sus emociones, esta Luna en oposición trae malos entendidos y situaciones confusas. No se dejen llevar por apariencias.

HOY ES AGUILA RESONANTE AZUL en el Calendario Maya

Si la vida que llevas no te trae alegría, es tiempo de cambiar de vida.

Puedes cambiar. Todos podemos cambiar. En este mismo instante. Ahora… Y ahora… Por supuesto antes de cambiar debes saber a donde quieres ir. Si no, estarías dando manotazos de ahogado. Elige, piensa, siente, tus próximas elecciones ¿ellas te llevarán por un camino de felicidad o te complicarán más la vida? Si no eres feliz, sacúdete la comodidad y empieza a buscar un cambio de vida. ¡Es tanto lo que puedes hacer! solo tienes que buscar. No te justifiques. No te quedes atado al dolor. No esperes que el cambio provenga de afuera, que cambien los demás. Se el protagonista de tu propia vida.

AFIRMACION DEL DIA

No puedo ir en contra de mi sentimientos. Mi experiencia aquí en la Tierra es una oportunidad de ser feliz siguiendo la voz de mi corazón. Aquí y ahora empiezo a hacer lo que tengo que hacer y soy fiel a mi Ser.