Clima astrológico para el miércoles 10 de febrero

Mercurio retrógrado en Acuario, es posible que se atrasen algunos pagos y que tengas que hacer malabares con el dinero, la buena noticia es que tenés a Júpiter y al Sol de tu lado, ósea que no será nada que no se pueda remediar rápidamente. Géminis, estas en una etapa de tu vida donde quieres las cosas simples, sin demasiadas complicaciones. Si lo tenes que pensar mucho es que no es para vos. Libra: atraes a tu campo de energía relaciones prometedoras que crecerán en el futuro. Nuevos vínculos.

HOY ES ESPEJO RITMICO BLANCO

Si eres feliz es que estás haciendo bien las cosas (y viceversa).

Hay como un termómetro interno. Si eres feliz, si te sientes realizado, es que vas por buen camino. Es un sendero intuitivo. Escuchas la voz de tu corazón y actúas en consecuencia. Cuando traicionas esa voz, empiezas a sentir que algo no anda bien, que te hace ruido (ese es el viceversa). Entonces vuelve a tu interior y pregunta por donde es el camino. Esa voz te pondrá nuevamente por la senda de la autorrealización.

AFIRMACION DEL DIA

Mis estados de ánimo son un pulsar de mi vida, si estoy bien es que estoy haciendo las cosas bien. Escucho mi corazón y recalibro el rumbo si es necesario. Siguiendo las señales de la vida.

www.brujitomaya.com