Clima astrológico para el miércoles 13 de Mayo

Tauro pisa firme, igual que Virgo y Capricornio. El Sol se impone te hace sentir fuerte, seguro de vos mismo, de vos misma. Tal vez tengas razón, tal vez no, pero de todas maneras estas ahí para defender tus opiniones y manera de vivir la vida con uñas y dientes. Y al que le gusta bien y al que no, ya sabe por dónde irse… Virgo vence sus propios límites, un punto a favor. Ya no teme decir lo que piensa y este es un avance claramente importante. Capricornio toma lo favorable de Júpiter y Plutón. Todo está en armonía.

HOY ES SERPIENTE RITMICA ROJA en el Calendario Maya

Sé creativo en los pequeños actos cotidianos de tu vida.

Muchas veces dejamos la creatividad en manos de los artistas. Pensamos que la creatividad es un don especial que poseen los otros. Sin embargo no es así. La creatividad es una cualidad divina que poseemos todos. Sé creativo en los pequeños actos cotidianos de tu vida. Llena tu vida de magia. Se creativo en tus relaciones, en tu lugar de trabajo, plasma la belleza a tu alrededor. Dibuja un Sol en tu agenda, escribe un poema en una servilleta de papel, realiza con tu pareja una salida distinta, creativa… Rompe la rutina. Verás como ser creativo cambiará tu vida.

AFIRMACION DEL DIA

Cada día pinto mi vida con nuevos colores.