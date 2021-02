Clima astrológico para el miércoles 17 de febrero

Luna en Tauro, buena energía para el trabajo. Clasificar, ordenar. El orden te permitirá ver con mayor claridad. Selección y deshechas lo que no te sirve, lo que estorba y molesta. Es una excelente luna para Capricornio, le da el punta pie para decir lo que tiene que expresar, sin temores. Virgo: va por el lado de la persuasión, tratar de convencer, disimuladamente de tus puntos de vista. La energía del día es de color verde, llevando a los tierra. Estos colores traerán armonía y ayudaran a concretar proyectos.

HOY ES SERPIENTE COSMICA RIJA en el Calendario Maya

Desgraciadamente las personas amargadas, amargan a los demás. Toma tu dosis del antídoto de la felicidad. Esta es una triste verdad: hay personas amargadas que se empeñan en arrastrarte con ellas hacia su frustración. Como no saben ser felices, no pueden soportar que alguien lo sea. Seguramente tuvieron experiencias que los llevaron a esconderse detrás de la armadura de la negatividad. Pero tu no tienes porque condenarte con ellos. Puedes aprender a cortar lazos, poner límites y darles a conocer que hay otra manera de vivir la vida. La infelicidad es como las arenas movedizas, intentando salvar al otro tu también quedas atrapado. Por mucho que te cueste, inmunízate contra la tristeza y elije el camino de la alegría.

AFIRMACION DEL DIA

Solo atraigo a mi vida personas que me nutren y alimentan mi espíritu, eligiendo vivir siempre en positivo.

www.brujitomaya.com