Clima astrológico para el miércoles 30 de junio de 2021

Leo: sanas tu Edipo. Para encontrar pareja y ser feliz primero tenés que divorciarte de tus padres. Podes elegir seguir repitiendo modelos o crear tu propio modelo de pareja.

Saguitario: rompes con mandatos, negocios de familia y herencias para abrirte tu propio camino y hacer tu historia. Aries: autocontrol. Moderas tu ego y aprendes a darle mayor espacio a la pareja. Esto sana poderosamente el vínculo. Encuentros amorosos.

Hoy es Espejo Electrico Amarillo en el Calendario Maya

Cuando el Universo te pide que hagas algo, no sabes lo que es el cansancio. No puedes parar hasta verlo terminado. ¿Has sentido esto alguna vez? ¿Te ha pasado de que algo te guste tanto que se te olvida el tiempo, pasan las horas, no tienes hambre, pierdes completamente noción de todo? Eso es pasión, es vocación, es amor por lo que haces. La misma energía interna te retroalimenta. No sientes sueño, no sientes cansancio. Esa es la clave: encuentra algo en tu vida que lo ames tanto, que te olvides de todo al hacerlo. Entonces sabrás que ese deseo proviene de la Voz de tu Alma.

AFIRMACION DEL DIA

El entusiasmo es la fuerza motivadora que inspira mi vida. Nada me detiene. Pongo todo de mi cuando hago lo que amo.

