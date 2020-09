Clima astrológico para el sábado 19 de septiembre

Tauro: Bajen el nivel de expectativas y exigencias con la pareja. No se pongan en el rol de madres de su esposo. Estar todo el tiempo marcándole los errores, sólo desgasta el vínculo.

Virgo: Excelente para las sociedades. Repartan las tareas. Busquen personas idóneas para realizar los oficios que ustedes desconocen.

Libra: Cuídate de los cambios de temperatura. Resfríos de primavera.

Capricornio: Resolvés algunos asuntos personales con rapidez y expeditivamente.

HOY ES MAGO ENTONADO BLANCO en el Calendario Maya

Muchas personas piensan que no amando, o no comprometiéndose con sus sentimientos, estarán seguros y a salvo. Nunca estarás del todo seguro y a salvo así, solamente estarás solo. ¿Puedes darte cuenta de esto? Encerrándote en vos mismo, aislándote, tal vez te sientas seguro por un tiempo, pero el precio que pagas es muy alto. Es verdad que si dejas de sentir emociones, evitas el dolor, pero también la felicidad. Puedes sobrevivir, pero no puedes llamarle a eso VIVIR. Cuando abrimos nuestro corazón nos sentimos expuestos y vulnerables, pero también sentimos el abrigo de un abrazo, la calidez de un beso, una palabra amiga. Sentimos AMOR.

AFIRMACION DEL DIA

Estoy seguro y a salvo sintiendo AMOR.