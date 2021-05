Clima astrológico para el sábado 22 de mayo

Virgo: no podrán escaparse a su destino. Notaran que todo lo que tenían organizado sufrirá cambios inesperados. No se preocupen porque en el amor les ira bien. Aries: la familia les brindará el apoyo que necesitan para sortear algunos reveses económicos. Cada uno de sus afectos ocupara el lugar que le corresponde. Cáncer: los más jóvenes de este signo tendrán oportunidad de vivir un romance muy fogoso. No desperdiciaran ni un momento del día y lo disfrutaran intensamente.

HOY ES TORMENTA ELECTRICA AZUL en el Calendario Maya

La creatividad consiste en dejar que el Universo ejecute una sinfonía a través tuyo.

Somos instrumentos de Dios, como una flauta que emite una dulce melodía cuando el viento pasa a través de ella. Cuanto más afinado tengas tu instrumento, notas más bellas podrá ejecutar el Universo a través de ti. Abre tu corazón, tu espíritu, a sentir esa poderosa energía siendo en tu interior. Se protagonista y testigo. Y convertirás tu vida en algo verdaderamente bello.

AFIRMACION DEL DIA

Permito que la música de mi Ser fluya a través de mi.

www.brujitomaya.com