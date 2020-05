Clima astrológico para el viernes 15 de mayo

Marte ingresó el 14 de mayo en Piscis, con Neptuno. Un incremento de la energía para Cáncer, Escorpio y Piscis que se ve reflejado especialmente en la salud y, por sobre todo, en los estados de ánimo. Logran sentirse bien y disfrutar de su trabajo. Tal vez la clave esté en no pensar tanto y disfrutar un poco más. Escorpio está muy zen, muy dejando pasar las cosas (agua que no has de beber dejala correr), con este Marte en buen aspecto no se enreda en discusiones que no valen la pena. Tanto Piscis, Cáncer como Escorpio están más enfocados en vivir que en hacerse mala sangre.

HOY ES MANO GALACTICA AZUL en el Calendario Maya

Tu memoria viva, tus recuerdos, son las acuarelas con las que tu alma pinta. Cada uno de nosotros va escribiendo con su pluma el guión de nuestras vidas, con matices y colores, con detalles y anécdotas, con silencios y tiempos de preguntas. Nuestros recuerdos, nuestras experiencias vividas, son los recursos que contamos para crear un nuevo futuro. Somos nuestra historia, y de ahí partimos para construir una vida completamente distinta si lo deseas, o quizás revalorizar todo tu pasado sabiendo que es la tierra donde tu árbol echó raíces. Puedes mirarte al espejo y descubrir éste que eres, las marcas de tu rostro hablan de ti, cuentan tu historia. Tu vida es tu milagro, y tu la vas recreando a cada paso, a cada instante…

AFIRMACION DEL DIA



Integro mi pasado y lo reinvento.