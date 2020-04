Clima astrológico para el viernes 3 de abril

Optimizar los recursos es la clave para la Canceriana. Hacer un inventario con lo que se cuenta y con eso hacer magia. Sugerencia bajar la auto exigencia, no te cargues a toda la familia sobre los hombros, hace lo que puedas y deja que los demás hagan lo suyo. Escorpio extrema las medidas asépticas y de limpieza. Obsesionados con la situación actual, se cuidan y cuidan a los demás. A Piscis le aflora su costado hipocondríaco y no es para menos. Tanto escuchar hablar de enfermedades todo el tiempo, terminan sugestionándose. Relajen, con tomar precauciones es suficiente, no les ocurrirá nada.

HOY ES SERPIENTE ENTONADA ROJA en el Calendario Maya

Pretender que todo sea perfecto es una utopía. Los problemas, los conflictos, te salpican de cuando en cuando, como un auto que salpica barro en un camino de tierra. Permanece sereno y en paz, más allá de las alteraciones. Encuentra tu silencio interno donde está la paz. Sé como el loto que flota en el barro, pero no es del barro. Irradia tu belleza, tu luz, y no te dejes contaminar por personas o cosas fortuitas, que así como vienen se van, son pasajeras en tu vida. Permanece centrado y atento. Sé siempre FELIZ.

AFIRMACION DEL DIA

Acepto lo que me sucede como parte de la vida.