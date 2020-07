Clima astrológico para el viernes 31 de Julio del 2020

Acuario, sorpresas, regalos. Ternuras imprevistas. Es tiempo de recibir. Déjense mimar. Géminis en la misma óptica, confíen, deleguen, denle la oportunidad al otro que los sorprenda con cosas buenas. Libra: sensibles, afloran lágrimas de emoción, también de felicidad, todo les llega al corazón. Es que marte en oposición no les da tregua y andan necesitando un respiro, si bien Venus les es afín, la cuadratura con Mercurio genera fallas en la comunicación y malentendidos. Todo se soluciona entendiendo de que va la energía y estando atento.

HOY ES SEMILA RESONANTE AMARILLA en el Calendario Maya

Cuando lo tengas todo te darás cuenta, que no necesitabas nada de lo que tanto deseabas. Y llegamos hasta aquí para darnos cuenta de esta gran verdad: que nada de lo que tanto deseamos nos hace felices. Porque deseamos las cosas equivocadas. Nada de este mundo puede hacerte feliz, solo el amor. Pero un amor tan grande que no te entra en el corazón, un amor que no puedes limitar a una sola persona, ni a un grupo de pertenencia que consideras “mío”. Es un amor que escapa a todo tipo de sentimientos y calificaciones. Es un amor que te desborda. Ese AMOR es el que tanto añoras, es con lo único con lo que te sentirás verdaderamente completo. Porque ese AMOR es DIOS.

AFIRMACION DEL DIA

Me siento inmensamente pleno y feliz con la vida que llevo. Soy dichoso, lleno de Amor. He realizado al Universo en mi corazón.

