Clima astrológico para el viernes 5 de Junio de 2020

Luna llena en Sagitario nos invita a la integración y adaptación. Es una Luna para descontracturar, soltar el control, improvisar sobre la marcha y reformular proyectos. No se encasillen. Tener un plan esta bien para definir un norte y dirección, pero después no se aferren al plan, sepan ir encontrando el mejor modo de superar las metas y cumplir objetivos. Lo mismo en las relaciones, suelten las expectativas y estén abiertos a las propuestas de la pareja. Construyan. Aries y Leo van buscando la manera de encontrar su lugar en este nuevo mapa humano.

HOY ES ESTRELLA ELECTRICA AMARILLA en el Calendario Maya

El talento solo se desarrolla empleando tu talento.

Hay personas que nacen con ciertas aptitudes y facilidades especiales: para la música, para la pintura, o para la vida misma. No ha sido mi caso. En todo lo que me destaqué en la vida fue gracias al fruto de mi trabajo. Las aptitudes no te aseguran el éxito, de hecho, muchas personas confiadas en su talento, no llegan a nada. En cambio, aquellas personas que si cultivan su talento, trabajan, se esmeran, esas saben que los logros son el resultado de su empeño y saborean orgullosos cada conquista sabiendo que lo obtuvieron gracias a su propia labor. Si Dios te ha otorgado un don, agradécelo y trabaja para desarrollarlo. Cuando ofreces al mundo tu talento este se multiplica y crece, regalándole a la vida la razón para lo que fuiste creado.

AFIRMACION DEL DIA

Honro los dones y talentos que el Universo me otorgó, y los desarrollo.