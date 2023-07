Clima astrológico para este martes 18 de julio

Hoy la Luna ingresa en Leo. Pasamos de la Luna Nueva de agua, a una Luna en un signo de fuego. Tuvimos un tiempo para pensar, sentir, registrar las emociones. Ahora este Luna nos plantea que es hora de actuar. Llevar el plano de las ideas a la acción. No podemos quedarnos en el rol de la duda eternamente. Jamás se darán las condiciones perfectas para las cosas que queremos hacer, no podemos quedarnos parados en la espera, no es una opción. Con el movimiento se irán acomodando las cosas.

Hoy es Enlazador de Mundos Planetario Blanco en el Sincronario Maya

Mi abuela decía: “el dinero atrae al dinero”. Y tenía razón. Mi abuela tenía esa sabiduría de pocas palabras, un conocimiento que no se adquiere en los libros, un saber popular que nuestros ancianos poseían, y que adquirían de la vida. Una de las frases que repetía siempre era esa: “el dinero atrae el dinero”. Ella nos decía: no andes llorando por los rincones, mendigándole a la vida. Porque esa es la imagen que das, la de un mendigo. Observa a las personas ricas, aún en las crisis, tienen en su interior la certeza que saldrán adelante. Porque crecieron acostumbradas a que les vaya bien, entonces crean esa realidad para sí mismos.

AFIRMACION DEL DIA

Tengo dinero de sobra y cada vez atraigo más dinero a mi vida.

