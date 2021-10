Conocé el clima astrológico para este viernes 1 de octubre

Sagitario: anímese a asumir riesgos si quiere hacer la diferencia. Los desafíos van templando el carácter y hacen a las personas de éxito. Leo: pensar lo que se va a decir para no ser mal interpretado. Los desbordes no son bien recibidos. Medir las palabras para no herir sentimientos y susceptibilidades, Aries: con el Sol en oposición se eclipsan y postergan los planes. Desarrollen la paciencia. Y hablando de Libra aprovechen al máximo este momento, los planetas ayudan.

HOY es Mono Entonado Azul en el Calendario Maya

Si te dan a elegir una moneda de oro o tu armonía ¿qué elegirías? ¿Ves que sencillo es perder la paz? Es tan fácil perder nuestro centro, una pequeña brisa de viento y ya nos fuimos de eje perdiendo el equilibrio. El afuera siempre nos está sacando, desenfocándonos. Lograr la armonía generalmente nos lleva bastante trabajo, y es increíble con que facilidad, cualquier conflicto externo nos saca de ese estado. Nada vale más que tu paz interior. Cualquier cosa que te haga perder la paz es un precio muy caro que estas pagando. Tu paz interior tiene que ser tu prioridad.

AFIRMACION DEL DIA

Elijo vivir en paz y armonía como filosofía de vida.

www.brujitomaya.com