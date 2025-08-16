¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 16 de agosto de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 16 de agosto de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Hoy se te pide que tomes aire antes de saltar. Marte sigue en tensión, y podés sentirte con el impulsito al mango, pero mejor canalizá esa energía en algo concreto (un proyecto o actividad física). Aflojá un poco los fuegos, no todo es brasa. Consejo: docilidad estratégica.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Venus opone con Saturno, generando un clima de duda o bloqueo afectivo. Tranquilidad: evitá decisiones precipitadas en lo sentimental. Lo importante hoy es mantener la serenidad y reforzar la seguridad personal. La paciencia será tu aliada.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Con Mercurio todavía de capa caída (véase periodo de sombra post-retrógrado), es probable que hoy surjan confusiones o fallos de comunicación. Antes de hablar o firmar algo, pensalo bien y revísalo dos veces. Mejor prevenir que lamentar.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Emocionalmente, estás sensible. Sentís la necesidad de conectar desde el instinto más que desde la razón. Permitite sentir y soltar lo que ya no suma. Una charla íntima puede traer alivio.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

La semana pasada estuvo cargada, y quizás hoy te sentís agotado o con mucho peso encima (Saturno generando certa frenada). Dategas permiso de pausar, delegar y recargar energías. Tu brillo no depende de hacerlo todo solo.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Aprovechá esta jornada para organizar mejor tus rutinas y comunicarte con claridad. La energía mercurial que afecta a Géminis también está en vos: revisá datos, evitá errores y sé prolijo. El detalle suma.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Podés tener desajustes en lo social; quizás conversaciones que no fluyen. Mejor posponer temas sensibles y enfocarte en reconectar con equilibro y armonía. El diálogo fluido vuelve pronto.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

En lo laboral o profesional podés llegar a sentirte algo estancado. Claro que la intensidad está, pero la mejor estrategia hoy es investigar, planificar y esperar el mejor momento para avanzar. La paciencia rinde frutos.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tenés buena predisposición, pero cuidado al expresarte o planificar viajes: that thing with Mercury puede jugarte una mala pasada. Lo mejor: hablar despacio, revisar datos y evitar precipitaciones.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Tené ojo con decisiones financieras o legales: el clima astral no es el más estable. Es buen día para revisar contratos o propuestas, but without apurarse. Actuá con prudencia y sin saltear pasos.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Cuestiones de pareja o vínculos pueden sentirse tirantes. La clave hoy es reevaluar, poner límites sanos y comunicar lo que necesitás sin agresividad. Un poco de espacio ayuda.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

La energía emocional está a flor de piel. Podés necesitar un rato para vos, para descargar y procesar tus emociones. Dedicá tiempo a algo que te tranquilice: música, meditación o un mate en silencio.