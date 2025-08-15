Stefi Roitman y Ricky Montaner son de las parejas más queridas de las redes sociales. Su compañía en todos los proyectos del otro los llevaron a ser de los más seguidos por los usuarios, quienes destacaban el amor que se tenían mutuamente. Sin embargo, en los últimos meses, comenzaron a correr rumores de distanciamiento entre ellos. Finalmente, en las últimas horas, Stefi compartió un video que generó fuertes rumores de separación y ambos dieron un importante anuncio.

Stefi Roitman, Ricky Montaner

Entre rumores de separación y anuncios: ¿Qué pasó entre Stefi Roitman y Ricky Montaner?

A pesar de su romance tan seguido por las redes sociales, Stefi Roitman y Ricky Montaner protagonizaron fuertes rumores de ruptura. Hace unos meses, en DDM (América), aseguraron de que ellos estaban separados, y se habían ido a dos países diferentes. Siguiendo con estos rumores, la propia modelo compartió un peculiar video de TikTok, que provocó que estos dichos siguieran creciendo entre los usuarios y sus seguidores. En el mismo, escribió: "pov: te rompieron el corazón pero aprendiste". Sin embargo, el detalle que más sorprendió fue la falta del anillo de casamiento en su mano.

De esta manera, muchos expresaron sus sentimientos al respecto y quedaron sorprendidos ante esta supuesta declaración de la modelo. Por semanas, ambos mantuvieron el silencio sobre los rumores de su separación, y decidieron ignorarlos, mostrando los trabajos que mantienen por separado. Sin embargo, en las últimas horas, el misterio se terminó. Ella y el cantante decidieron hacer un anuncio donde dejaron en claro cómo es su presente romántico.

Mau y Ricky presentaron su nueva canción "Desmaquillada", donde realizaron el video clip en un yate de lujo. El detalle más importante fue que decidieron que Stefi Roitman sea la cara de la portada del single, volviendo a demostrar la importancia de ella en la música que su esposo hace con su hermano. Además, durante el video, se la puede ver junto con Ricky, saludando y demostrando que ellos siguen más juntos que nunca. En su cuenta de Instagram, Roitman, además, promocionó la canción e invitó a sus seguidores a escucharla.

"desmaquillada", la canción de Mau y Ricky con portada con Stefi Roitman / Créditos: Gentileza Mau y Ricky

De esta manera, Stefi Roitman y Ricky Montaner demostraron que su relación está más fuerte que nunca, y se alejaron de los rumores que predican su separación. Por el contrario, sus trabajos como músico y modelo siguen creciendo, al mismo tiempo que los fusionan para poder seguir estando juntos. La pareja es una de las más seguidas en redes sociales, y siguen estando enamorados como al principio de su relación.

A.E