Minimalista e influencia japandi, así es por dentro la casa de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía

La China Suárez y Mauro Icardi lograron cumplir uno de sus mayores sueños: vivir juntos en Turquía. Desde que comenzaron su relación a principios del 2025, la pareja expuso sus deseos de formar una familia juntos y quedarse para siempre con el otro. En los últimos días, y tras un breve regreso a la Argentina, la actriz volvió al país euroasiático y, junto al futbolista, mostraron detalles de la que es la casa que comparten.

China Suárez, Mauro Icardi

Los detalles de la casa de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía

Tras guerras legales y mediáticas con sus exparejas, la China Suárez y Mauro Icardi pudieron comenzar a vivir su romance de ensueño en Turquía. Mientras él sigue en el Galatasaray, la actriz decidió acompañarlo y mudarse al país euroasiático, brindándole todo su apoyo y consiguiendo algunos trabajos para ella. Sin embargo, para que pudieran llevarlo a cabo, decidieron mudarse a una casa lujosa y con estilo japandi, lejos de la que el futbolista tenía con su ex, Wanda Nara.

China Suárez, Mauro Icardi

En sus historias de Instagram, ambos comparten los detalles de cómo luce el espacio, con una fusión estilo japonesa y escandinava. La primera foto que compartieron fue de un conjunto de llaves con un llavero brilloso y rosado que lleva las iniciales "M" y "E". Así demostraron una decoración basada en leones y minimalista, que también tiene la actriz en su vestidor. Este espacio, que muchos sintieron inspirado por Wanda, se destaca por sus grandes armarios en marrón oscuro y alfombra en tono beige. Además, hay un gran espejo con picaporte negro mate y luces empotradas en el techo.

La casa de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía

El vestidor de la China Suárez en Turquía

Con esta misma decoración sobria y minimalista, continúa el resto del hogar. Junto a grandes ventanales, el living se destaca por tener sillones circulares blancos y almohadones y decoración en verde militar. Además, cuenta con una mesa ratona de madera oscura, que mantiene esa armonía del lugar. La inspiración japandi viene de la funcionalidad, simplicidad y conexión con lo natural, que está presente en los detalles claros, el orden visual y la luz abundante.

La casa de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía

Los usuarios en redes sociales no tardaron en dar su opinión y exponer que el hogar fusionaba a la perfección los estilos fashionistas de la actriz y el futbolista. Según se dio a conocer, Mauro Icardi seguirá en el Galatasaray por dos años, y a la China Suárez la acompaña su hija Rufina Cabré, quien se animó a estudiar en el exterior, con el permiso de su papá. De a poco, la pareja va compartiendo más detalles de su nuevo hogar, que dejó a muchos sorprendidos y con qué hablar.

A.E