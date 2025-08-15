Julieta Prandi reveló la reacción de su hijo, Rocco, al conocer la condena de su padre: "Voy a tener 29"

Tras lograr una condena que marca un precedente en nuestro país, Julieta Prandi reveló cómo se sienten sus hijos, Mateo y Rocco, que tuvo con Claudio Contardi, tras conocer que el empresario fue condenado a 19 años de prisión por "abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, reiterados en concurso real entre sí".

Julieta Prandi es noticia, nuevamente, esta semana porque finalmente, tras muchos años de pericias psicológicas, pruebas y testigos, logró que la Justicia dictaminara que su exesposo Claudio Contardi sea condenado a 19 años de cárcel por "abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, reiterados en concurso real entre sí".

La modelo tiene dos hijos con el empresario, quien se encuentra recluido en la unidad carcelaria Melchor Romero de La Plata, y por eso al conocerse el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal N.°2 de Campana-Zárate debió contarles lo ocurrido. En una de las entrevistas que brindó Julieta en los últimos días contó que nunca les contó todo lo que pasó para evitar que dicha información los pueda afectar. Sin embargo, la sentencia la llevó a hablar con ellos.

En este sentido, la conductora comenzó diciendo que su hijo mayor, Mateo, "todavía está cayendo y está entendiendo lo que pasó". Asimismo, aseguró que tanto él como su hermano Rocco fueron entrevistados por psicólogos de la Justicia durante todo este proceso y que ellos mismos expresaron que "no quieren verlo" a Claudio Contardi, y agregó: "Nadie puede obligarlos. Es un padre violento y mis hijos han contado eso cuando hablaron”.

Anoche en el ciclo de LAM (América) , Julieta Prandi volvió a hablar de la condena a su expareja y al ser consultada por la reacción de sus hijos, quienes hacen terapia hace cinco años, expresó que "para ellos es doloroso, pero tienen más que claro que es sólo su padre biológico". Además, relató cómo se sienten ahora con la decisión de la Justicia: "Están mucho más en paz sabiendo que no se puede acercar".

Mientras Ángel de Brito y las angelitas escuchaban atentamente sus dichos, la top model aseguró que "para ellos es un alivio" saber que su papá estará tras las rejas durante muchos años por todo el daño que les hizo. En esa misma línea, reveló qué le dijo su hijo Rocco de 10 años: "El único comentario que me hizo el más chiquito fue sumar su edad más los años de la condena y dijo 'voy a tener 29 para entonces".

Julieta Prandi también manifestó que Claudio Contardi debía ser "la persona que velara por su bienestar, pero nunca lo fue". Por último, precisó sobre su exmarido: "No es el padre del año. Es un padre violento, que no ha colaborado ni siquiera en la educación ni en los alimentos de sus hijos".

De esta manera, Julieta Prandi reveló la reacción de su hijo, Rocco, al conocer la condena de su padre y relató que el niño sacó la cuenta de cuándo tendrá para ese momento. "Voy a tener 29", expresó el niño y respiró aliviado.