Filtraron cuál es el acuerdo prenupcial que firmaron Tini Stoessel y Rodrigo De Paul a punto de casarse

Pasaron dos años desde que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvieron a mostrarse juntos tras anunciar su ruptura en agosto del 2023. En esta vuelta, decidieron no exponer su vínculo pero poco se tardó en captarlos en diversas situaciones que dejaron en evidencia que apostaron nuevamente a su amor. Y con este regreso, darían un paso más: su casamiento.

Los rumores suenan muy fuertes: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casarían a finales del 2025. La pareja se encontraría en plana organización del gran evento, que contará con un gran número de invitados. Pero ambos se llaman a silencio al respecto. Es en este contexto que en las últimas horas se dio a conocer que habrían firmado un contrato prenupcial, para resguardar sus bienes personales.

En qué consiste el acuerdo prenupcial de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Son muchas las parejas en la previa a una boda eligen realizar un acuerdo legal respecto a cómo será la administrarán los bienes y las finanzas en caso de una separación. Tini Stoessel y Rodrigo De Paul habrían optado por esta medida, debido a que ambos cuentan con sus fortunas individuales, realizadas a partir de sus trabajos.

"Un contrato prenupcial entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se está desarrollando en estos momentos en Estados Unidos, específicamente en Miami, donde ellos están radicados", contó Gustavo Mendez en La posta del espectáculo. Asimismo, Naiara Vecchio indicó que son los abogados de ambos los que se están encargando de este asunto "porque hay fortunas de ambos lados que quieren ser cuidadas".

"A mí me dicen que la fortuna de Tini sería un 10 o 15 por ciento de la de Rodrigo De Paul", indicó la periodista al marcar una diferencia entre los patrimonios de la cantante y el futbolista. "Él tiene su marca también. [...] Es un chico que, además de su carrera como futbolista, tiene acciones como empresario. Para que queden las cosas claras, los abogados asesoran a ambas partes para que sea una boda totalmente armoniosa", detalló.

Por el momento, este documento está en desarrollo pero ya habría un borrador en el que no se escatiman detalles. Se desconoce si este es el caso, pero hay acuerdos que tienen distinciones respecto a las causas de separación, siendo la división distinta si hay infidelidades. Sin embargo, este tipo de medidas son resguardadas para la intimidad de la pareja, y se estipula que será el caso de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, quienes desde su reconciliación buscan mantener gran resguardo sobre su relación, lo que no había ocurrido al momento que se conoció sobre su romance, siendo que la exposición y polémicas habrían sido motivo de su separación.