De Valentina Zenere a Juan Minujín y Lorena Vega: los looks de la fiesta de En el barro, de Netflix, en una cárcel de máxima seguridad

Netflix celebró la esperada premiere de En el barro, su nueva serie argentina, con un evento fuera de lo común en Buenos Aires: una fiesta que ambientaba una cárcel de máxima seguridad. Entre muros, rejas y pasillos intervenidos con escenografía, los protagonistas y el equipo creativo disfrutaron de una noche que se caracterizó por el arte y la moda.

El encuentro tuvo, además, un condimento especial: coincidió con el cumpleaños de Sebastián Ortega, productor de la serie y pareja de Valentina Zenere. Así es que, en determinado momento, la actriz y protagonista de la ficción lo sorprendió con una gran torta de cumpleaños, luego, en sus redes sociales le escribió: "Feliz cumpleaños, amor de mi vida".

Valentina Zenere y Sebastián Ortega

Los looks de la fiesta de En el barro, de Netflix

Zenere eligió un vestido drapeado color nude, asimétrico y de falda corta, que combinó con sandalias al tono y joyería plateada. Con el cabello suelto y un maquillaje luminoso, fue sin dudas una de las más fotografiadas de la noche.

Valentina Zenere

Es que, además de ser la protagonista de la serie, Valentina es un ícono del estilo en el país. A su lado, Sebastián Ortega optó por un look relajado en total black con buzo y pantalón ancho, muy a su estilo.

Valentina Zenere y Sebastián Ortega

Ana Garibaldi, quien encarna a Gladys Guerra, uno de los papeles protagónicos de la producción, lució un look clásico y sastrero: camisa blanca, chaleco y blazer negro. Su make up, contrastado por su lipstick rojo, combinó a la perfección con el atuendo y la situación.

Ana Garibaldi

Por supuesto, las seis protagonistas de En el Barro lucieron juntas en varias postales durante el evento y deslumbraron, cada una con su estilo e impronta, tal como lo acostumbran a hacer en frente a cada cámara y reflector.

Camila Peralta, Ana Garibaldi, Lorena Vega, Juana Molina, Valentina Zenere y Erika de Sautu Riestra

Lorena Vega lució un traje negro satinado de pantalón ancho y chaqueta con camisa abullonada con tachas, Camila Peralta marcheó con Garibaldi, luciendo un conjunto sastrero total black, Juana Molina optó por un conjunto negro de líneas simples y cabello suelto con ondas naturales. Por su parte, Erika de Sautu Riestra, apostó al glamour clásico con un vestido negro largo, ajustado al cuerpo y abierto abajo, llevó el cabello recogido y disfrutó de la velada.

Lorena Vega en la premiere de En el Barro

Erika de Sautu Riestra

El ambiente de la fiesta fue tan particular como la serie que celebra: luces bajas, música, brindis y hasta rincones ambientados que recordaban a escenas de En el barro. Entre charlas y risas, Juan Minujín, quien también estuvo en otras series de Sebatián Ortega, lució un look denim de mangas largas y posó para las fotos con sus colegas durante la velada.

Juan Minujín en la fiesta de En el Barro

El estilo rockero no podía faltar en la fiesta de una producción argentina. Es así que Franco Rizzaro apostó por un outfit clásico pero muy acertado: campera de cuero, remera blanca y accesorios bien elegidos. Matías Mayer eligió un tapado negro de tela de paño, ideal para el frío de la noche porteña.

Franco Rizzaro y Matías Mater

Con esta premiere, con la presencia de Valentina Zenere, Juan Minujín, Lorena Vega y todo el elenco, En el barro, llegó a la pantalla de Netflix y marcó tendencia con una gran celebración a tono con la temática de una serie que ya se proyecta como un éxito argentino y no para de dar qué hablar.

