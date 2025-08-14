Nicole Neumann y Eva de Dominici dan un giro en el uso de sastrería: la tendencia chic del degradé

Eva de Dominici regresó al país para estar en el estreno de "Homo Argentum", la nueva película de Guillermo Francella de la que forma parte. Asimismo, la actriz decidió visitar a Mario Pergolini en "Un día perdido", su programa de El Trece, para hablar sobre su vida en Los Ángeles y sus proyectos internacionales. Además de sus declaraciones, su look sastrero en degradé no pasó desapercibido y recordó al que llevó Nicole Neumann tiempo atrás.

Nicole Neumann y Eva de Dominici apuestan por la tendencia "degradé"

Nicole Neumann y Eva de Dominici compartieron una coincidencia fashionista: ambas lucieron conjuntos sastreros en degradé. La artista lució este look en su paso por el programa "Un día perdido", de Mario Pergolini, el cual está compuesto por un blazer y pantalón de corte amplio en un vibrante tono turquesa que se funde gradualmente hacia un blanco en el final.

La joven logró combinar elegancia, frescura y un guiño a una de las tendencias más comentadas de la temporada. Además, el diseño de Natalia Antolin consigue un efecto visual llamativo y sofisticado a la vez, y aporta un toque moderno a la clásica estructura de la sastrería.

Eva eligió llevar el blazer, de líneas rectas y hombros levemente marcados, abierto para dejar ver un top blanco ajustado de escote cuadrado, y completó su estilismo con peinado clásico y un maquillaje natural con labios en tono nude y mirada definida.

Eva de Dominici

La tendencia del degradé, también conocido como ombré, se caracteriza por refrescar las prendas de corte formal, llevándolas a un terreno más fashionista. Eva de Dominici la adoptó con acierto y demostró que su conjunto sastrero con este detalle puede ser sinónimo de estilo y personalidad.

Nicole Neumann, por su parte, escogió este look trendy pero con diferentes tonalidades. La top model eligió un conjunto sastrero protagonizado por un estampado en efecto degradé que fusiona el rosa y fucsia con suaves transiciones. Su outfit incluye un blazer entallado de solapas clásicas y pantalón recto de tiro alto, que logran una silueta estilizada y elegante.

Nicole Neumann

En su caso, al tener prendas con acabado satinado se potencia la intensidad de los colores y se nota un acabado luminoso que lo vuelve más llamativo. Para acompañar su vestimenta, Nicole eligió un peinado lleno de glamour: cabello recogido con un imponente rodete y dos mechones en los laterales de su rostro. Su maquillaje también fue protagonista ya que llevó sombras rosadas, delineado negro y labios rojos, con un leve subtono fucsia.

Nicole Neumann

De esta manera, Nicole Neumann y Eva de Dominici dan un giro en el uso de sastrería con la tendencia chic del degradé y muestran cómo llevarlo con estilo, ya sea para un evento de día o de noche.