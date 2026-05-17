¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 17 de mayo de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 17 de mayo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Arrancás el domingo con mucha energía y ganas de hacer de todo. Está buenísimo, pero tratá de no atropellar a quienes van a otro ritmo. Un mensaje inesperado puede cambiar tus planes.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Necesitás calma y un poco de silencio después de días intensos. Hoy disfrutás más de los planes simples: buena comida, manta y gente querida cerca.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu costado más sociable está a pleno. Ideal para juntadas, charlas largas y reencuentros. Eso sí, no te disperses tanto y tratá de cumplir lo que prometés.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Domingo sensible y nostálgico. Puede aparecer alguien del pasado o volver un recuerdo fuerte. Permitite sentir, pero sin quedarte atrapada/o ahí.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tenés ganas de brillar y hacer algo distinto. Buen día para salir, arreglarte o improvisar un plan divertido. Tu carisma está más encendido que nunca.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Aflojá un poco con querer controlar cada detalle. Hoy las mejores cosas pueden surgir cuando dejás espacio para la espontaneidad.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Los vínculos toman protagonismo y necesitás sentir reciprocidad. Una charla sincera puede acomodar algo que venía medio raro.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Estás más intensa/o de lo habitual y cualquier comentario puede afectarte de más. No te tomes todo tan personal. El día mejora si soltás un poco.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

La rutina te pesa y necesitás aire. Aunque sea un paseo corto o un plan improvisado, moverte te va a cambiar completamente la energía.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Tu cuerpo te está pidiendo descanso y hoy conviene escucharlo. Bajá la exigencia y hacé espacio para disfrutar sin pensar tanto en mañana.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Domingo ideal para conectar con ideas nuevas o personas distintas. Algo inesperado puede inspirarte más de lo que imaginás.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu intuición está afiladísima y te ayuda a leer situaciones antes que nadie. Confiá en eso que sentís. Un gesto pequeño puede emocionarte muchísimo.