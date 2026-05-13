Horóscopo de hoy 13 de mayo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 12 de mayo de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 12 de mayo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El miércoles llega con mucha energía para tomar decisiones que venías postergando. En lo laboral, alguien podría acercarte una propuesta interesante o darte un consejo clave. En el amor, bajá un cambio: no todo se resuelve discutiendo. Buen momento para hacer actividad física y descargar tensiones.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La Luna favorece los temas económicos y puede aparecer una oportunidad para ordenar cuentas o recuperar algo que dabas por perdido. En pareja, vas a necesitar más demostraciones de afecto que palabras. Escuchá tu intuición antes de aceptar compromisos nuevos.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu capacidad de comunicación va a estar potenciada y eso te ayuda tanto en reuniones como en conversaciones personales. Día ideal para cerrar acuerdos, enviar mensajes importantes o retomar vínculos. En el amor, alguien podría sorprenderte con una confesión inesperada.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El día te invita a mirar más hacia adentro y priorizar tu bienestar emocional. Puede que necesites poner límites con personas que absorben demasiado tu energía. En el trabajo, mantené perfil bajo y evitá entrar en conflictos ajenos. Noche ideal para descansar y desconectar.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Vas a sentirte más seguro y decidido que en días anteriores. Todo lo relacionado con creatividad, proyectos personales y exposición pública tiene buenas vibras. En el amor, tu magnetismo está en alza y podrías recibir mucha atención. Aprovechá para animarte a eso que venís dudando.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

El miércoles trae orden y claridad mental. Es un excelente momento para organizar pendientes, resolver trámites o tomar decisiones prácticas. En lo afectivo, necesitás salir un poco de la rutina y dejar espacio para lo espontáneo. Una charla familiar puede cambiarte el humor para bien.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

La energía astral favorece viajes, estudios y nuevos contactos. Sentís ganas de expandirte y salir de situaciones estancadas. En pareja, el diálogo va a ser fundamental para evitar malentendidos. También podría aparecer una invitación inesperada que te entusiasme mucho.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Las emociones van a estar intensas y podrías sentirte más sensible de lo habitual. Tratá de no reaccionar impulsivamente frente a comentarios ajenos. En lo económico, es un buen día para revisar inversiones o gastos. En el amor, alguien del pasado podría reaparecer.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Las relaciones toman protagonismo y vas a necesitar equilibrio entre independencia y compromiso. Puede haber definiciones importantes en vínculos personales o laborales. Tu optimismo contagia y atrae oportunidades. Ideal para reuniones, salidas y planes improvisados.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El trabajo y las responsabilidades ocupan gran parte de tu atención, pero el universo te pide que no descuides el cuerpo. Bajá el estrés y tratá de delegar un poco más. En lo sentimental, una conversación pendiente finalmente podría aclarar muchas cosas.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Día creativo, dinámico y con ganas de romper la rutina. Todo lo artístico, social o relacionado con redes y comunicación se ve favorecido. En el amor, hay posibilidades de encuentros inesperados o mensajes que cambian el clima emocional. Animate a mostrar lo que sentís.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Las cuestiones familiares y emocionales van a ocupar un lugar importante este miércoles. Puede ser un buen momento para sanar vínculos o reencontrarte con alguien querido. En lo laboral, evitá distraerte con problemas ajenos. Tu sensibilidad estará muy alta: cuidá tu energía.