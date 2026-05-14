Así fue el cumpleaños de Luca, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero: un parque para sus amigos, Mario Bros y look personalizado

Mica Viciconte y Fabián Cubero vivieron una semana muy especial junto a su hijo Luca, quien cumplió cuatro años. Luego de un primer festejo íntimo en el jardín junto a sus compañeritos y maestras, la pareja decidió organizar una celebración mucho más grande para compartir con familiares y amigos.

Luca Cubero junto a sus papás, Fabián Cubero y Mica Viciconte

A través de un video que publicaron en redes sociales, Mica Viciconte y Fabián Cubero mostraron parte de la increíble jornada que prepararon para el pequeño en el Parque de la Costa. Con temática inspirada en Super Mario Bros, juegos, torta personalizada y un look especial para la ocasión, Luca disfrutó de un cumpleaños pensado para él.

Un cumpleaños temático inspirado en Super Mario Bros

Desde el primer momento, Mica Viciconte y Fabián Cubero se encargaron de que toda la celebración estuvo atravesada por el universo de Super Mario Bros, uno de los personajes favoritos de Luca. La temática apareció en cada detalle: desde la torta decorada especialmente hasta las remeras personalizadas que usaron durante el festejo con la frase “Súper Luca - Level 4”.

El video compartido por Mica Viciconte mostró distintos momentos dentro del parque de diversiones. Allí se pudo ver al pequeño Luca disfrutar de juegos como el carrusel, las tazas giratorias, las sillas voladoras y hasta algunas atracciones más intensas, siempre acompañado por sus papás y rodeado de amigos.

El look familiar para el cumpleaños de Luca Cubero

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el look elegido para Luca y su familia. Mica Viciconte y Fabián Cubero se encargaron de conseguir remeras personalizadas con referencias al videojuego le dieron identidad al cumpleaños y reforzaron la estética temática de toda la celebración.

Luca Cubero y Mica Viciconte

Además de los juegos y las actividades, el momento más emotivo llegó cuando Luca sopló las velitas rodeado de abrazos, besos y mucho cariño familiar. Tanto Mica Viciconte como Fabián Cubero compartieron imágenes donde se los ve disfrutando cada instante junto a su hijo, dejando en claro que el objetivo principal era crear un recuerdo inolvidable.