El look effortless de Juliana Awada con tapado oversize y botas de gamuza ideal para la oficina

Juliana Awada volvió a convertirse en fuente de inspiración fashion con un look effortless y sofisticado ideal para la oficina. A través de una serie de imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, la empresaria mostró cómo combinar básicos atemporales con las tendencias más fuertes del otoño-invierno.

Juliana Awada lució el tapado oversize que es furor este otoño

El gran protagonista del estilismo de Juliana Awada fue su tapado oversize en color negro, una pieza clave del guardarropa femenino que temporada tras temporada se reafirma como sinónimo de elegancia relajada. Con una silueta amplia y estructurada, la diseñadora apostó por un modelo versátil que no solo aporta abrigo sino también ese efecto chic y descontracturado que domina el street style internacional.

Juliana Awada//Instagram

Pero el verdadero acierto del outfit estuvo en cómo decidió combinarlo: jeans oxford y botas de gamuza marrones. La dupla no pasó desapercibida y confirmó por qué esta mezcla se posiciona como una de las fórmulas más sofisticadas para los looks de oficina. El pantalón aporta un guiño retro que vuelve con fuerza esta temporada, mientras que las botas de gamuza suman textura, calidez y un aire boho elegante que eleva cualquier conjunto.

Juliana Awada//Instagram

El equilibrio entre las proporciones también fue clave en el resultado final. El volumen del tapado oversize dialoga a la perfección con la caída amplia del denim, logrando una silueta moderna y relajada sin perder sofisticación. Además, el tono marrón de las botas rompe con la monocromía oscura del look y aporta un contraste sutil pero trendy.

Juliana Awada//Instagram

Para completar el outfit, Juliana Awada sumó una cartera amplia y funcional, reafirmando su sello de estilo minimalista y sofisticado. Una vez más, demostró que los básicos bien combinados pueden transformarse en el uniforme perfecto para enfrentar la jornada laboral con elegancia y comodidad.