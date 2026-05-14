¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 14 de mayo de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 14 de mayo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Una conversación pendiente puede destrabar una situación que venías evitando. En el trabajo, tu iniciativa será clave para resolver algo rápido. En el amor, bajá un cambio antes de reaccionar impulsivamente.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Vas a sentir necesidad de ordenar prioridades y cuidar más tu energía. Buen día para tomar decisiones económicas o reorganizar gastos. En lo sentimental, alguien podría sorprenderte con un gesto inesperado.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu costado social estará muy activo y podrías recibir una propuesta interesante. Aprovechá para comunicar ideas o cerrar acuerdos. En pareja, evitá las contradicciones o mensajes ambiguos.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

La jornada trae una mezcla de sensibilidad y claridad mental. Es un buen momento para resolver temas familiares o emocionales. En lo laboral, un reconocimiento puede levantarte el ánimo.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu carisma va a abrirte puertas, pero también atraerá miradas críticas. No todos entenderán tus decisiones y está bien. En el amor, alguien buscará más atención de tu parte.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Día ideal para enfocarte en pendientes y dejar atrás el caos. Una noticia vinculada al dinero o al trabajo puede darte tranquilidad. En lo afectivo, tratá de no analizar todo de más.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Las relaciones tomarán protagonismo y será importante encontrar equilibrio entre lo que das y lo que recibís. Buen momento para encuentros, citas o reconciliaciones. En lo laboral, evitá postergar decisiones.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu intuición estará muy afinada y podrías descubrir algo que venía oculto. Aprovechá para poner límites claros. En el amor, la intensidad será protagonista, para bien o para mal.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

La energía del día favorece los cambios, los viajes cortos y las nuevas experiencias. Una propuesta espontánea podría entusiasmarte. En pareja, será clave escuchar más y hablar menos.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El jueves llega con foco en responsabilidades y temas prácticos. Aunque tengas mucho encima, vas a poder resolver más de lo esperado. En lo emocional, alguien cercano necesitará contención.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Creatividad y ganas de romper la rutina marcarán la jornada. Buen día para proyectos personales o actividades artísticas. En el amor, puede aparecer una charla inesperada que cambie el clima.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Vas a estar especialmente perceptivo y conectado con tus emociones. No ignores señales ni intuiciones. En lo económico, evitá compras impulsivas o decisiones apresuradas.